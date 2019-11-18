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18 ноября 2019, понедельник, 22:55 407
Общество 2019-11-18T22:57:00+02:00
Українські Новини
Депутат Беленюк показал нардепам приемы, как отбиваться от Ляшко

Депутат Беленюк показал нардепам приемы, как отбиваться от Ляшко

Жан Беленюк, Слуга народа, Приемы, Защита от нападения

Депутат Верховной Рады от "Слуги народа" Жан Беленюк показал своим коллегам, как отбиваться в случае нападения. Видео об этом он разместил на странице в Facebook.

"Хочу показать несколько приемов, так как на наших депутатов нападают иногда, чтобы они знали, как себя защитить. Когда вас начинают брать за рубашку, делайте подворот. А когда вас атакуют спереди, бросайте прогибом", - сказал Беленюк, показывая борцовские приемы.


Спарринг-партнер депутата имитировал нападение со словами: "Ах ты, скотыняка", намекая на Олега Ляшко.



Как сообщали Українські Новини, 6 ноября Ляшко устроил драку с Герусом в Борисполе, защищая бизнес Ахметова. 

Также стало известно, что Ляшко бился с Герусом в брендовой куртке за 160 тысяч гривен. 

Кроме того, "Слуга народа" решила направить Геруса на дзюдо после драки с Ляшко, хотя Герус думает об охране после нападения Ляшко.

Тем временем Герус отрицает, что его уволили за драку с Ляшко, а Ляшко заявил, что побить Геруса захочет каждый, когда получит новые платежки за коммуналку.

Больше новостей о: Жан Беленюк Слуга народа Приемы Защита от нападения

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