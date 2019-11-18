Депутат Беленюк показал нардепам приемы, как отбиваться от Ляшко

Депутат Верховной Рады от "Слуги народа" Жан Беленюк показал своим коллегам, как отбиваться в случае нападения. Видео об этом он разместил на странице в Facebook.

"Хочу показать несколько приемов, так как на наших депутатов нападают иногда, чтобы они знали, как себя защитить. Когда вас начинают брать за рубашку, делайте подворот. А когда вас атакуют спереди, бросайте прогибом", - сказал Беленюк, показывая борцовские приемы.



Спарринг-партнер депутата имитировал нападение со словами: "Ах ты, скотыняка", намекая на Олега Ляшко.







Как сообщали Українські Новини, 6 ноября Ляшко устроил драку с Герусом в Борисполе, защищая бизнес Ахметова.



Также стало известно, что Ляшко бился с Герусом в брендовой куртке за 160 тысяч гривен.



Кроме того, "Слуга народа" решила направить Геруса на дзюдо после драки с Ляшко, хотя Герус думает об охране после нападения Ляшко.

Тем временем Герус отрицает, что его уволили за драку с Ляшко, а Ляшко заявил, что побить Геруса захочет каждый, когда получит новые платежки за коммуналку.