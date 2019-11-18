Депутат Беленюк показав нардепам прийоми, як відбиватися від Ляшка

Депутат Верховної Ради від "Слуги народу" Жан Беленюк показав своїм колегам, як відбиватися в разі нападу. Відео про це він розмістив на сторінці в Facebook.

"Хочу показати кілька прийомів, так як на наших депутатів нападають іноді, щоб вони знали, як себе захистити. Коли вас починають брати за сорочку, робіть підворот. А коли вас атакують спереду, кидайте прогином", - сказав Беленюк, показуючи борцівські прийоми.



Спаринг-партнер депутата імітував напад зі словами: "Ах ти, скотиняка", натякаючи на Олега Ляшка.







Як повідомляли Українські Новини, 6 листопада Ляшко влаштував бійку з Герусом в Борисполі, захищаючи бізнес Ахметова.



Також стало відомо, що Ляшко бився з Герусом в брендового куртці за 160 тисяч гривень.



Крім того, "Слуга народу" вирішила направити Геруса на дзюдо після бійки з Ляшком, хоча Герус думає про охорону після нападу Ляшка.

Тим часом Герус заперечує, що його звільнили за бійку з Ляшком, а Ляшко заявив, що побити Геруса захоче кожен, коли отримає нові платіжки за комуналку.