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18 листопада 2019, понеділок, 23:02 10
Суспільство 2019-11-19T00:15:02+02:00
Українські Новини
Депутат Беленюк показав нардепам прийоми, як відбиватися від Ляшка

Депутат Беленюк показав нардепам прийоми, як відбиватися від Ляшка

Олег Ляшко, Жан Беленюк, Слуга народу, Захист від нападу

Депутат Верховної Ради від "Слуги народу" Жан Беленюк показав своїм колегам, як відбиватися в разі нападу. Відео про це він розмістив на сторінці в Facebook.

"Хочу показати кілька прийомів, так як на наших депутатів нападають іноді, щоб вони знали, як себе захистити. Коли вас починають брати за сорочку, робіть підворот. А коли вас атакують спереду, кидайте прогином", - сказав Беленюк, показуючи борцівські прийоми.


Спаринг-партнер депутата імітував напад зі словами: "Ах ти, скотиняка", натякаючи на Олега Ляшка.



Як повідомляли Українські Новини, 6 листопада Ляшко влаштував бійку з Герусом в Борисполі, захищаючи бізнес Ахметова.

Також стало відомо, що Ляшко бився з Герусом в брендового куртці за 160 тисяч гривень.

Крім того, "Слуга народу" вирішила направити Геруса на дзюдо після бійки з Ляшком, хоча Герус думає про охорону після нападу Ляшка.

Тим часом Герус заперечує, що його звільнили за бійку з Ляшком, а Ляшко заявив, що побити Геруса захоче кожен, коли отримає нові платіжки за комуналку.

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