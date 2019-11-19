Пенсійний фонд підвищив показник середньої зарплати для пенсії

Пенсійний фонд затвердив показник середньої заробітної плати за вересень для обчислення пенсії на рівні 8 909 гривень, хоча за серпень сума зарплати була нижчою більше ніж на 400 гривень.

Про це йдеться в повідомленні Пенсійного фонду України (ПФУ) на сторінці у соцмережі Facebook, передають Українські Новини.

"Затверджено показник середньої заробітної плати за вересень 2019 року, яка у відповідності з Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" враховується для обчислення пенсії", - сказано в повідомленні.

Згідно з ним, показник середньої зарплати для нарахування пенсійних виплат складає 9 322 гривень 61 копійку.

Інфографіка: Пенсійний фонд/Facebook

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