Пенсійний фонд підвищив показник середньої зарплати для пенсії

Пенсійний фонд затвердив показник середньої заробітної плати за вересень для обчислення пенсії на рівні 8 909 гривень, хоча за серпень сума зарплати була нижчою більше ніж на 400 гривень. Про це йдеться в повідомленні Пенсійного фонду України (ПФУ) на сторінці у соцмережі Facebook, передають Українські Новини. "Затверджено показник середньої заробітної плати за вересень 2019 року, яка у відповідності з Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" враховується для обчислення пенсії", - сказано в повідомленні. Згідно з ним, показник середньої зарплати для нарахування пенсійних виплат складає 9 322 гривень 61 копійку. Інфографіка: Пенсійний фонд\/Facebook Раніше Українські Новини писали, які надбавки "світять" пенсіонерам та малозабезпеченим у 2020 році і як визначити розмір пенсії самостійно. Також Пенсійний фонд продовжує фінансування пенсій за листопад. Також в Україні зайнялися перевіркою пенсійних справ. Тим часом у Пенсійному фонді розповіли, в яких банках більшість пенсіонерів отримують виплати.