Дешевле, чем вчера: доллар и евро снова обвалились в обменниках

В то время пока гривна бьет мировой рекорд, в пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 14 ноября на 7,89 коп. до 24,4182 UAH/USD, курс покупки – понизился на 7,92 коп. до 24,1212 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.



Средний курс покупки евро понизился на 6,82 коп. до 26,4806 UAH/EUR, курс продажи понизился на 8,60 коп. до 26,9300 UAH/EUR.



Курсы наличной иностранной валюты:





Доллар США Евро Покупка Продажа Покупка Продажа Средний 24,1212 24,4182 26,4806 26,9300 Максимальный 24,2100 24,9000 26,7000 27,3000 Минимальный 23,7500 24,2800 26,0000 26,7500



Как сообщали Українські Новини, министр Милованов дал прогноз курса валют на следующий год. По прогнозу курс доллара средний в году ожидается на уровне 27 гривен, а при самом оптимистичном сценарии - 24 гривны за доллар.



Также стало известно, что гривна резко подскочила перед выходными.



Кроме того, финансисты объяснили, почему так сильно падает доллар.



Тем временем американский финансовый холдинг JP Morgan улучшил прогноз курса гривны с 25,5 UAH/USD до 25 UAH/USD на конец 2019 года.





