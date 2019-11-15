Міжбанк закрився стрибком гривні вгору

У той час як третій тиждень поспіль готівковий долар стрімко падає , а гривня зміцнюється, к

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 24,19-24,23 UAH/USD, потім котирування звузилися до 24,19-24,22 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 24,17-24,20 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку зміцнився на 12,73% з 27,72 UAH/USD до 24,19 UAH/USD. У 2018 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 1,2% з 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Раніше Українські Новини писали, що відбувається на ринку валют та прогнози щодо курсу. Також долар і євро знову обвалилися в обмінниках. Крім того, Милованов дав прогноз курсу валют на наступний рік за двома сценаріями.

Тим часом у жовтні населення воліло зберігати гроші у валюті а також банки видавали переважно валютні кредити, а не гривневі.