підписатися на розсилку
24.1 24.4
26.4 26.9
˟
15 листопада 2019, пʼятниця, 16:15 9
Фінанси 2019-11-15T17:00:02+02:00
Українські Новини
Міжбанк закрився стрибком гривні вгору

Міжбанк закрився стрибком гривні вгору

Курс валют, курс гривні, Міжбанк, Міжбанківський валютний ринок
Гроші. Фото: prozoro.info
Гроші. Фото: prozoro.info

У той час як третій тиждень поспіль готівковий долар стрімко падає, а гривня зміцнюється, курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в четвер на 7 коп. в п'ятницю зміцнився на 5 коп. до 24,19 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 24,19-24,23 UAH/USD, потім котирування звузилися до 24,19-24,22 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 24,17-24,20 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку зміцнився на 12,73% з 27,72 UAH/USD до 24,19 UAH/USD. У 2018 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 1,2% з 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Раніше Українські Новини писали, що відбувається на ринку валют та прогнози щодо курсу. Також долар і євро знову обвалилися в обмінниках. Крім того, Милованов дав прогноз курсу валют на наступний рік за двома сценаріями.

Тим часом у жовтні населення воліло зберігати гроші у валюті а також банки видавали переважно валютні кредити, а не гривневі.

Більше новин про: Курс валют курс гривні Міжбанк Міжбанківський валютний ринок

Архів
Новини
На адмінкордоні з Кримом відкрили пункти пропуску "Чонгар" і "Каланчак" 17:31 Доповнено
"Міс Всесвіт" і українські друзі: Білий дім оприлюднив першу стенограму розмови Трампа і Зеленського 17:26
Чоловіка депутата Скороход відпустили під нічний домашній арешт 17:17
"Український клуб аграрного бізнесу" звернувся до Зеленського на захист "Укрлендфармінга" Бахматюка 17:09
Вибух у Балаклеї.
У Балаклеї прогриміли десятки вибухів на військових складах, поранені військові 16:43
більше новин
Генпрокуратура засекретила інформацію про можливу участь Богдана в кримінальних справах 17:46
Під час мітингу залізничників біля Офісу президента померла жінка 17:48
Прикре самогубство: експерт озвучив наслідки обвалу ціни на енергоринку 14:26
В Україні перевидали Реймське Євангеліє з бібліотеки Ярослава Мудрого 15:40
Імпорт електроенергії з Росії завдає збитки українським енергокомпаніям, - ЗМІ 13:13
більше новин
Генпрокуратура засекретила інформацію про можливу участь Богдана в кримінальних справах 17:46
Під час мітингу залізничників біля Офісу президента померла жінка 17:48
Імпорт електроенергії з Росії завдає збитки українським енергокомпаніям, - ЗМІ 13:13
Скандал у "Слузі народу": Скороход і Полякова виключили з фракції 10:50
В Україні дозволять рекламодавцям порівнювати товари з конкурентами 23:10
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok