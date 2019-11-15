Міжбанк закрився стрибком гривні вгору

У той час як третій тиждень поспіль готівковий долар стрімко падає, а гривня зміцнюється, курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в четвер на 7 коп. в п'ятницю зміцнився на 5 коп. до 24,19 UAH\/USD. Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку. За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 24,19-24,23 UAH\/USD, потім котирування звузилися до 24,19-24,22 UAH\/USD, після чого встановилися на рівні 24,17-24,20 UAH\/USD. З початку поточного року курс гривні на міжбанку зміцнився на 12,73% з 27,72 UAH\/USD до 24,19 UAH\/USD. У 2018 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 1,2% з 28,07 UAH\/USD до 27,72 UAH\/USD. Раніше Українські Новини писали, що відбувається на ринку валют та прогнози щодо курсу. Також долар і євро знову обвалилися в обмінниках. Крім того, Милованов дав прогноз курсу валют на наступний рік за двома сценаріями. Тим часом у жовтні населення воліло зберігати гроші у валюті а також банки видавали переважно валютні кредити, а не гривневі.