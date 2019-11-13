В октябре банки выдавали преимущественно валютные кредиты

Объем кредитов, выданных коммерческими банками корпоративному сектору и физическим лицам, по оперативным данным НБУ, увеличился на 2,1% с 990,845 млрд гривен по состоянию на 1 октября до 1 011,615 млрд гривен на 1 ноября.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

С начала года объем кредитов экономике сократился на 5,7% с 1 073,1 млрд гривен.

Объем гривневых кредитов юрлицам за октябрь увеличился на 0,1% с 453,9 млрд гривен до 454,4 млрд гривен.

Кредиты бизнесу в иностранной валюте увеличились на 4,8% с 327,1 млрд гривен на 1 октября до 342,7 млрд гривен на 1 ноября.

Кредиты населению за октябрь выросли на 2% до 210,8 млрд гривен.

Процентные ставки в октябре по гривневым кредитам для бизнеса снизились на 0,7 п.п. до 17,0%, для населения увеличились на 0,2 п.п. до уровня 36,1%.

По валютным кредитам ставки для бизнеса сократились на 0,5 п.п. до 4,3%.

Как сообщали Українські Новини, в 2018 году объем кредитов экономике увеличился на 5,9% с 1 016,7 млрд гривен.

В 2017 году кредиты банков экономике увеличились на 1,8% с 998,7 млрд гривен.

За 2016 год кредиты банков экономике выросли на 2,1% с 981,62 млрд гривен до 1 002,4 млрд гривен.

Международный валютный фонд надеется на быстрое течение дел в Украине в рамках запланированной миссии Фонда.

Большинство украинцев за увеличение налогов для олигархов и крупного бизнеса.