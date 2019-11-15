Третью неделю подряд наличный доллар стремительно падает, а гривна укрепляется

С 8 по 15 ноября курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился на 25,60 коп. до 24,4088 UAH/USD, курс покупки понизился на 24,74 коп. до 24,1144 UAH/USD третью неделю подряд. Доллар падает из-за большого количества валюты на рынке.

Об этом сообщает BIN.ua, передают Українські Новини.

Средний курс покупки евро понизился на 38,84 коп. до 26,4628 UAH/EUR, курс продажи понизился на 42,36 коп. до 26,9218 UAH/EUR.

Как сообщали Українські Новини, с 1 по 8 ноября курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился на 22,64 коп. до 24,6648 UAH/USD, курс покупки понизился на 21,04 коп. до 24,3618 UAH/USD вторую неделю подряд.

Курсы наличной иностранной валюты:

Доллар США Евро Российский рубль (10) Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний курс на 15 ноября 24,1144 24,4088 26,4628 26,9218 3,4200 3,8900 По сравнению с 8 ноября -0,2474 -0,2560 -0,3884 -0,4236 -0,0300 -0,0500

Использованы данные компании BIN.ua, предоставленные Українським Новинам.