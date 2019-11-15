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15 ноября 2019, пятница, 11:49 83
Финансы 2019-11-15T13:30:03+02:00
Українські Новини
Третью неделю подряд наличный доллар стремительно падает, а гривна укрепляется

Третью неделю подряд наличный доллар стремительно падает, а гривна укрепляется

Курс валют, курс доллара, Курс евро

С 8 по 15 ноября курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился на 25,60 коп. до 24,4088 UAH/USD, курс покупки понизился на 24,74 коп. до 24,1144 UAH/USD третью неделю подряд. Доллар падает из-за большого количества валюты на рынке.

Об этом сообщает BIN.ua, передают Українські Новини.

Средний курс покупки евро понизился на 38,84 коп. до 26,4628 UAH/EUR, курс продажи понизился на 42,36 коп. до 26,9218 UAH/EUR.

Как сообщали Українські Новини, с 1 по 8 ноября курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился на 22,64 коп. до 24,6648 UAH/USD, курс покупки понизился на 21,04 коп. до 24,3618 UAH/USD вторую неделю подряд.

Курсы наличной иностранной валюты:

 

Доллар США

Евро

Российский рубль (10)

 

Покупка

Продажа

Покупка

Продажа

Покупка

Продажа

Средний курс на 15 ноября

24,1144

24,4088

26,4628

26,9218

3,4200

3,8900

По сравнению с 8 ноября

-0,2474

-0,2560

-0,3884

-0,4236

-0,0300

-0,0500

Использованы данные компании BIN.ua, предоставленные Українським Новинам.

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