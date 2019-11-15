Порошенко після ігнорування ДБР, не з'явився на допит і в ГПУ

Колишній Президент Петро Порошенко, який неодноразово ігнорував виклик на допит в Держбюро розслідувань, не прийшов на допит до Генеральної прокуратури у справі Іловайської трагедії, його повторно викликають на 19 листопада.

Про це Українським Новинам повідомило джерело у відомстві.

"Він не прийшов сьогодні. Але його чекають 19 листопада", - сказав він.

Порошенко викликається для допиту у справі Іловайської трагедії.

Раніше генпрокурор Руслан Рябошапка заявив в інтерв'ю одному з видань, що Порошенко викликається на допит на п'ятницю.

Як повідомляли Українські Новини, 11 листопада колишній Президент Петро Порошенко вже вкотре не з'явився на допит в Державне бюро розслідувань (ДБР).

Раніше суд дозволив Держбюро розслідувань вилучити у Пенсійному фонді інформацію про нараховану зарплату Порошенку.

Також колишній перший заступник глави Адміністрації Президента Андрій Портнов повідомив, що колишньому Президенту Петру Порошенку призначили три перевірки на поліграфі за звинуваченнями у крадіжці грошей у армії і з бюджету. 13 вересня Порошенко дав свідчення Державному бюро розслідувань усправі про захоплення Росією українських моряків біля Керченської протоки.