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15 листопада 2019, пʼятниця, 13:01 5
Судова влада 2019-11-15T13:08:50+02:00
Українські Новини
Порошенко після ігнорування ДБР, не з'явився на допит і в ГПУ

Порошенко після ігнорування ДБР, не з'явився на допит і в ГПУ

ГПУ, Допит, Петро Порошенко, допит Порошенка
Петро Порошенко. Фото: прес-служба
Петро Порошенко. Фото: прес-служба

Колишній Президент Петро Порошенко, який неодноразово ігнорував виклик на допит в Держбюро розслідувань, не прийшов на допит до Генеральної прокуратури у справі Іловайської трагедії, його повторно викликають на 19 листопада.

Про це Українським Новинам повідомило джерело у відомстві.

"Він не прийшов сьогодні. Але його чекають 19 листопада", - сказав він.

Порошенко викликається для допиту у справі Іловайської трагедії.

Раніше генпрокурор Руслан Рябошапка заявив в інтерв'ю одному з видань, що Порошенко викликається на допит на п'ятницю.

Як повідомляли Українські Новини, 11 листопада колишній Президент Петро Порошенко вже вкотре не з'явився на допит в Державне бюро розслідувань (ДБР).

Раніше суд дозволив Держбюро розслідувань вилучити у Пенсійному фонді інформацію про нараховану зарплату Порошенку.

Також колишній перший заступник глави Адміністрації Президента Андрій Портнов повідомив, що колишньому Президенту Петру Порошенку призначили три перевірки на поліграфі за звинуваченнями у крадіжці грошей у армії і з бюджету. 13 вересня Порошенко дав свідчення Державному бюро розслідувань усправі про захоплення Росією українських моряків біля Керченської протоки.

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