Трамп заявил, что ему не нужна помощь Украины для победы на выборах-2020

Президент США Дональд Трамп, который хочет опубликовать еще один разговор с Зеленским, заявил, что ему не нужна помощь Украины для победы на выборах в 2020 году. Об этом он сказал во время митинга в штате Луизиана, передает Fox News.

Так, Трамп заявил, что дело об импичменте только повысило рейтинг Республиканской партии.

Также Трамп отметил, что республиканцы просят его сохранить процедуру импичмента, которую инициировали демократы.

"Нужна ли нам помощь Украины, чтобы победить сонного Джо Байдена? Я так не думаю", - сказал Трамп.

Как сообщали Українські Новини, Трамп пообещал на этой неделе опубликовать текст самой первой беседы с Зеленским.

Также дипломат рассказал, что Трамп хотел услышать от Зеленского всего три слова.

Тем временем Трамп требует от "фейковых" СМИ раскрыть личность информатора о его разговоре с Зеленским.

Ранее в США началась процедура импичмента Донльда Трампа, а свидетель разговора Трампа и Зеленского рассказал, что в стенограмме есть вырезанные детали. А 25 сентября перед встречей в Нью-Йорке, Трамп обнародовал стенограмму телефонного разговора с Зеленским от 25 июля, в которой просил его разобраться в ситуации с закрытием дела против сына бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантера.