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14 листопада 2019, четвер, 05:20 25
Фінанси 2019-11-14T08:59:46+02:00
Українські Новини
Долар за добу різко обвалився: хто "робить погоду" на валютному ринку

Долар за добу різко обвалився: хто "робить погоду" на валютному ринку

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Курс валют. Фото: prozoro.info
Курс валют. Фото: prozoro.info

Гривня продовжує бути світові рекорди і коштує менше 25 гривень за долар, і вранці в середу, 13 листопада, курс долара і євро продовжили падіння, напередодні також істотно зміцнив гривню НБУ і на міжбанку національна валюта підскочила в кінці дня відразу на 11 копійок. Такий обвал американської валюти фінансисти пояснюють великою кількістю долара на ринку, повідомляє "Мінфін".

Хто спровокував падіння долара

Головними гравцями на валютному ринку в середу стали нерезиденти та експортери, які продавали валюту з самого ранку, тоді як покупці поводились дуже стримано.

Інвесторів підганяло швидке закінчення часу розрахунків за куплені облігації, і вони були змушені не особливо торгуватися за курсом. Експортери теж розуміли, що сьогодні "не їх день" як продавців і поспішали закритися з оптимально високим котируванням. А ось великі покупці включилися у гру в середині торгів, коли котирування знизилися.

"А основним і універсальним покупцем виявився Нацбанк. За інформацією учасників ринку він кілька разів був помічений з викупом долара через Matching і за нашими розрахунками купив не менше $40-75 млн", – повідомляє видання.

НБУ стримує долар від ще більшого обвалу другий день. За фактом за день курс впав з 24,35/24,38 до 24,30/24,32 гривень до кінця сесії, хоча без втручання Нацбанку міг опуститися і до 24,15-24,20 гривень.

Як проходили торги

З самого початку торгової сесії пропозиція перевищувала попит і з ранкових 24,35/24,38 гривень долар до 11:00 просів до 24,31/24,34. Нацбанк почав виходити з викупом надлишку долара через Matching і до 12:00 котирування зупинилися на рівні 24,3050/24,33. Нижче в цей момент вони вже не просіли, так як крім регулятора на ринку з'явилися і великі імпортери — торговці енергоносіями та побутовими товарами. Своїми покупками валюти — вони остаточно підтримали долар на міжбанку та на 13:00 курс застиг на позначці 24,315/24,34. Після 14:00 — на вже малоактивному ринку — долар поступово просів до 24,295/24,32 гривень до 16:00 і до 24,30/24,32 до закриття сесії.

Що відбувалося на міжбанку

  • долар подешевшав з ранкових 24,35/24,38 гривень до 24,30/24,32 до завершення сесії, хоча просів би значно нижче, якби Нацбанк не викуповував його надлишок на торгах;
  • НБУ традиційно не виходив на ринок в публічному форматі аукціону, але активно скуповував через Matching. За оцінками видання, купив близько $40-75 млн;
  • довідковий курс НБУ на 12:00 зафіксовано на позначці 24,3182 гривень за долар, а на 14 листопада офіційний курс американської валюти встановлено на рівні 24,31558 гривень за долар.

Нагадаємо, раніше фінансист назвав зміцнення курсу національної валюти тимчасовим явищем і пояснив, що спровокувало падіння долара.

Тим часом американський фінансовий холдинг JP Morgan поліпшив прогноз курсу гривні на кінець 2019.

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