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13 ноября 2019, среда, 17:26 26
Экономика 2019-11-13T17:26:13+02:00
Українські Новини
Гривна на межбанке снова подскочила

Гривна на межбанке снова подскочила

Курс гривны, Курс валют, Межбанк
Гривны. Фото: pixabay
Гривны. Фото: pixabay

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления во вторник на 8 коп. в среду укрепился на 11 коп. до 24,31 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 24,34-24,38 UAH/USD, затем котировки начали снижаться и достигли уровня 24,31-24,33 UAH/USD, после чего установились на уровне 24,30-24,33 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке укрепился на 12,30% с 27,72 UAH/USD до 24,31 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, в среду курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 12 ноября на 5,72 коп. до 24,6088 UAH/USD, курс покупки понизился на 5,78 коп. до 24,3122 UAH/USD.

Тем временем НБУ увеличил покупку валюты на межбанке в 2,4 раза.

Ранее американский финансовый холдинг JP Morgan улучшил прогноз курса гривны с 25,5 UAH/USD до 25 UAH/USD на конец 2019 года.

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