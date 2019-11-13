Гривна на межбанке снова подскочила

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления во вторник на 8 коп. в среду укрепился на 11 коп. до 24,31 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 24,34-24,38 UAH/USD, затем котировки начали снижаться и достигли уровня 24,31-24,33 UAH/USD, после чего установились на уровне 24,30-24,33 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке укрепился на 12,30% с 27,72 UAH/USD до 24,31 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, в среду курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 12 ноября на 5,72 коп. до 24,6088 UAH/USD, курс покупки понизился на 5,78 коп. до 24,3122 UAH/USD.

Тем временем НБУ увеличил покупку валюты на межбанке в 2,4 раза.

Ранее американский финансовый холдинг JP Morgan улучшил прогноз курса гривны с 25,5 UAH/USD до 25 UAH/USD на конец 2019 года.