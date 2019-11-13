Доллар и евро обвалились в обменниках

В среду курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 12 ноября на 5,72 коп. до 24,6088 UAH/USD, курс покупки понизился на 5,78 коп. до 24,3122 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро понизился на 7,32 коп. до 26,7159 UAH/EUR, курс продажи понизился на 10,18 коп. до 27,1684 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

Доллар США Евро 10 российских рублей Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний 24,3122 24,6088 26,7159 27,1684 3,44 3,94 Максимальный 24,4500 25,0000 26,9500 27,6000 3,77 5,00 Минимальный 24,0000 24,4800 26,0000 26,9500 2,50 3,80

Как сообщали Українські Новини, НБУ увеличил покупку валюты на межбанке в 2,4 раза.

Кроме того, американский финансовый холдинг JP Morgan улучшил прогноз курса гривны с 25,5 UAH/USD до 25 UAH/USD на конец 2019 года.

Тем временем, гривна побила мировой рекорд: эксперты рассказали, чего ожидать от курса валют.