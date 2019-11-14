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14 ноября 2019, четверг, 06:00 27
Экономика 2019-11-14T06:00:03+02:00
Українські Новини
Доллар и евро опять обвалились: официальный курс валют

Доллар и евро опять обвалились: официальный курс валют

Гривна, Валюта, Курс валют, курс доллара, Курс евро
Гривны
Гривны

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 14 ноября, на 14,63 коп. до 24,3156 UAH/USD, в то время как 13 ноября Нацбанк повысил курс до 24,4619 UAH/USD

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 13 ноября, на 4,91 коп. до 24,4619 UAH/USD. Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
100 фунтов стерлингов 3120,5383
100 долларов США 2431,5588
100 швейцарских франков 2456,5574
1000 иен 223,4054
10 российских рублей 3,7874
100 евро 2676,1736


Как сообщали Українські Новини, после очередного снижения курсов евро и доллара эксперты рассказали, стоит ли закупать валюту

Также в октябре увеличилась денежная база почти на миллиард гривен. А гривна побила мировой рекорд

Кроме того, американский финансовый холдинг JP Morgan улучшил прогноз курса гривны с 25,5 UAH/USD до 25 UAH/USD на конец 2019 года.

Тем временем рост экономики замедлился, а НБУ ввел в оборот банкноту номиналом 1000 гривен. На обратной стороне напечатано изображение здания Президиума Национальной академии наук Украины.

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