Доллар снова обвалился: эксперты рассказали, стоит ли закупать валюту

Неделя в Украине началась с очередного снижения курсов доллара и евро, которые дешевели и всю минувшую неделю. За прошедшие выходные, с пятницы, 8 ноября, американская валюта подешевела на 22 копейки, а европейская — на 42 копейки. Так, 11 ноября НБУ установил официальный курс на уровне 24,50 грн за доллар и 27,04 грн за евро. Любопытно, что на наличном рынке иностранная валюта подешевела не столь существенно. В обменниках доллары можно сдать в среднем по 24,39 грн, купить — по 24,65 грн, евро — сдать по 26,82 грн, купить — по 27,24 грн, пишут "Факты".

"За прошедшую неделю курс доллара к гривне снизился во всех сегментах валютного рынка на 0,9−1,1%, — рассказал изданию старший аналитик компании "Альпари" Вадим Иосуб. — Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 24,74 грн до 24,50 грн (-1,0%). Курсы спроса и предложения доллара на межбанке, по данным компании "Укрдилинг", за это же время упали с 24,78−24,81 грн до 24,52−24,56 грн (-1,0%). Средние курсы покупки и продажи наличного доллара в банках за неделю снизились с 24,66−24,92 грн до 24,40—24,70 грн (-1,1% - -0,9%). При этом разница между средними курсами продажи и покупки расширилась с 1% до 1,2% за счет более быстрого снижения курса покупки по сравнению с продажей.

По данным НБУ, на прошлой неделе регулятор купил на межбанковском рынке валюту на 372 млн долларов, это на 215 млн долларов больше, чем неделей ранее. При этом третью неделю подряд НБУ не выходит на рынок с продажей валюты. Это свидетельствует об устойчивом превышении предложения валюты над спросом на нее и является залогом дальнейшего укрепления гривни.

На начавшейся неделе мы ожидаем умеренного снижения курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через несколько дней вблизи 24,3 грн, а наличный доллар в банках — около 24,2−24,5 грн", — прогнозирует Иосуб.

Еще одной причиной укрепления украинской валюты эксперты называют положительные результаты проверки надежности отечественной банковской системы.

"Курс украинской гривни сохраняет стабильность, и с утра в понедельник находится на уровне 24,5 грн за доллар, — рассказал "ФАКТАМ" руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин. — Такая динамика наблюдается на фоне того, что стресс-тест банков в Украине, проведенный НБУ, показал устойчивость сектора. По результатам стресс-теста, государственный "ПриватБанк" продемонстрировал успешную бизнес-модель и наибольшую прибыль среди всех украинских банков. Стресс-тест также показал, что банк устойчив в условиях возможного кризиса.

Вероятно, в ближайшее время гривня будет оставаться стабильной и продолжит движение в диапазоне 24,4−24,6 грн за доллар", — считает Шевчишин.

Как сообщает пресс-служба Национального банка Украины, отечественный банковский сектор достаточно устойчив в существующих макроэкономических условиях, однако некоторые крупные банки должны усилить устойчивость на случай жесткого кризиса. Об этом свидетельствуют результаты ежегодной оценки банков, которую проводил НБУ с мая 2019 года. В рамках исследования все финучреждения проходили оценку качества активов, а 29 банков дополнительно — стресс-тестирование. По итогам оценки устойчивости НБУ определил для ряда банков потребность в дополнительном капитале.

"Глядя на результаты работы банков, мы будем исключать из перечня подлежащих стресс-тестированию банки, которые по итогам 2018-го и 2019 годов успешно прошли стресс-тест, — заявила заместитель председателя Национального банка Украины Екатерина Рожкова. — То есть те банки, которые последние два года не нуждались в докапитализации по итогам стресс-теста, в следующем году тестироваться не будут.

Банки, которые нуждались в докапитализации в 2018—2019 годах или только в 2018-м, пройдут еще один этап стресс-тестирования, чтобы мы были уверены, что все уроки, домашнее задание и вся домашняя работа банками реально выполнены", — подчеркнула Рожкова.

В нынешних условиях миллионы украинцев интересует вопрос: стоит ли сейчас продавать свои валютные сбережения или, наоборот, лучше покупать доллары или евро.

"Курс доллара в Украине в 2020 году будет во многом зависеть от переговоров Украины и России по газу, — сообщил в эфире ObozTV экономист Илья Несходовский. — Украинцам не стоит продавать свои доллары, пока не прояснится судьба контракта на транзит газа.

Если у людей сейчас есть на руках валюта, то я бы подождал конца декабря — начала января и уже тогда принял бы решение. Если будет подписан транзитный газовый контракт между Украиной и Россией, то это означает, что валюту можно продавать. Если не подписан — лучше придержать, потому что неизвестно, что будет с курсом к середине следующего года. Ведь в случае, если транзитный договор заключен не будет, то это минус 3 млрд долларов нашего внешнеэкономического баланса и соответствующего влияния на курс нашей национальной валюты", — отметил Несходовский.

Среди других факторов, влияющих на курс доллара, эксперт назвал цены на мировых рынках на товары украинского экспорта — металлургическую и сельскохозяйственную продукцию. Также, по его словам, на курсы влияют нерезиденты, которые заводят валюту в Украину и скупают облигации внутреннего государственного займа.

Как сообщали Українські Новини, "Нефтегаз" увеличивает на 20% цены на газ с ноября.

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 11 ноября, на 1,39 коп. до 24,5019 UAH/USD.

С 11 ноября доллар к гривне может подорожать до 25 UAH/USD. Прогнозируется, что укрепление гривны будет кратковременным и скоро доллар снова начнет расти.