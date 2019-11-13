Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) приступила к разминированию в Петровском и Богдановке Донецкой области.Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства внутренних дел, передают Українськi Новини."Сегодня пиротехники ГосЧС приступили к разминированию в районе разведения сил у населенных пунктов Петровское-Богдановка Волновахского района Донецкой области", - сказано в нем.На данный момент пиротехники обследовали 0,07 гектар территории и изъяли и уничтожили 6 взрывоопасных предметов.Как сообщали Українськi Новини, во вторник Операция объединенных сил (ООС) завершила разведение войск в Петровском Донецкой области.Также 1 ноября завершилось разведение войск в Золотом. И послы иностранных государств посетили район разведения сил у Петровского и ЗолотогоРанее Зеленский заявил, что ТГК договорилась о разведении войск в районе Золотого и Петровского. Кроме того, Москва обрадовалась разведению войск в Золотом.Тем временем штаб ООС ввел режим безопасности в зоне проведения операции с 28 октября.