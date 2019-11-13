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13 ноября 2019, среда, 20:31 26
Силовые структуры 2019-11-13T20:33:01+02:00
Українські Новини
ГосЧС приступила к разминированию в Петровском

ГосЧС приступила к разминированию в Петровском

Разминирование, Донбасс, ГосЧС, Петровское
Разминирование в Петровском. Фото: Facebook/МВД Украины
Разминирование в Петровском. Фото: Facebook/МВД Украины

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) приступила к разминированию в Петровском и Богдановке Донецкой области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства внутренних дел, передают Українськi Новини.

"Сегодня пиротехники ГосЧС приступили к разминированию в районе разведения сил у населенных пунктов Петровское-Богдановка Волновахского района Донецкой области", - сказано в нем.

На данный момент пиротехники обследовали 0,07 гектар территории и изъяли и уничтожили 6 взрывоопасных предметов.

Как сообщали Українськi Новини, во вторник Операция объединенных сил (ООС) завершила разведение войск в Петровском Донецкой области.

Также 1 ноября завершилось разведение войск в Золотом. И послы иностранных государств посетили район разведения сил у Петровского и Золотого

Ранее Зеленский заявил, что ТГК договорилась о разведении войск в районе Золотого и Петровского

Кроме того, Москва обрадовалась разведению войск в Золотом.

Тем временем штаб ООС ввел режим безопасности в зоне проведения операции с 28 октября.

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