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13 ноября 2019, среда, 12:53 90
Общество 2019-11-13T13:09:27+02:00
Українські Новини
Движение в Киеве от "Золотых ворот" до оперы частично перекроют на неделю

Движение в Киеве от "Золотых ворот" до оперы частично перекроют на неделю

Киевавтодор, Ограничение движения, Коммунальная корпорация
Золотые ворота. Фото: Википедия
Золотые ворота. Фото: Википедия

Коммунальная корпорация "Киевавтодор" решила ограничить движение транспорта на улице Владимирской от станции метро "Золотые ворота" до Национальной оперы имени Тараса Шевченко с 13 до 20 ноября.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации, передают Українські Новини.

"Киевавтодора" отмечает, что ограничение движения по ул. Владимирской в обоих направлениях связано с ремонтом покрытия из брусчатки.

Как сообщали Українські Новини, 11 ноября "Киевавтодор" решила частично ограничить движение транспорта на Северном мосту в связи с ремонтными работами.

Также "Киевавтодор" хочет построить в столице еще один мост через Днепр. Также в Киеве на ремонт закрыли еще один пешеходный мост.

Тем временем "Киевавтодор" хочет отремонтировать участок Столичного шоссе почти за миллиард гривен.

Ранее Рада решила направить деньги от штрафов за нарушения закона об автомобилях на дороги, а Президент Владимир Зеленский решил проверить качество дорог и участников закупок для ремонта.

Больше новостей о: Киевавтодор Ограничение движения Коммунальная корпорация "Киевавтодор" Перекрытие дорог в Киеве

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