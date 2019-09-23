В Киеве на ремонт закрыли еще один пешеходный мост

На проспекте Леся Курбасаи (от улицы Тулузы до улицы Серкова) начались ремонтные работы пешеходного моста, сообщает Коммунальная корпорация "Киевавтодор" на Facebook

Согласно сообщению, на сооружении планируют заменить прогоны, построить новые опоры и ступеньки. Для удобства так же планируется установка лифтов.

Первый этап работ планируют закончить до окончания года. Во время первого этапа ремонтных работ пешеходная зона будет закрыта. Полный комплекс работ должен завершиться до конца мая 2020 года.

Как сообщали Українська Новини, коммунальная корпорация "Киевавтодор" частично ограничила движение по Пешеходному мосту на Труханов остров из-за проведения противоаварийных работ, но мэр Киева Виталий Кличко заявил, что мост на остров - безопасен для пешеходов. Он также напомнил, что в столице сегодня 75 мостов в предаварийном состоянии, 3 - в аварийном. Тем временем в сентябре аэропорт "Киев" закрылся на ремонт, а все его рейсы будут летать из "Борисполя".

Напомним, что ремонт и обустройство Высшего атикоррупционного суда, который 5 сентября начал свою работу, обошлись в 12 млн гривен.