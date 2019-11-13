підписатися на розсилку
24.35 24.6
26.65 27.15
˟
13 листопада 2019, середа, 12:53 10
Суспільство 2019-11-13T14:00:02+02:00
Українські Новини
Рух у Києві від "Золотих воріт" до опери частково перекриють на тиждень

Рух у Києві від "Золотих воріт" до опери частково перекриють на тиждень

Київавтодор, Комунальна корпорація
Золоті ворота. Фото: Вікіпедія
Золоті ворота. Фото: Вікіпедія

Комунальна корпорація "Київавтодор" вирішила обмежити рух транспорту на вулиці Володимирській від станції метро "Золоті ворота" до Національної опери імені Тараса Шевченка з 13 до 20 листопада.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Київської міської державної адміністрації, передають Українські Новини.

"Київавтодор" зазначає, що обмеження руху вул. Володимирською в обох напрямках пов'язане з ремонтом покриття - бруківки.

Як повідомляли Українські Новини, 11 листопада "Київавтодор" вирішив частково обмежити рух транспорту на Північному мосту у зв'язку з ремонтними роботами.

Також "Київавтодор" хоче побудувати в столиці ще один міст через Дніпро. Також у Києві на ремонт закрили ще один пішохідний міст. Тим часом "Київавтодор" хоче відремонтувати ділянку Столичного шосе майже мільярд гривень.

Раніше Рада вирішила направити гроші від штрафів за порушення закону про автомобілі на дороги, а Президент Володимир Зеленський вирішив перевірити якість доріг і учасників закупівель для ремонту.

Більше новин про: Київавтодор Комунальна корпорація "Київавтодор" Обмеження руху Перекриття доріг в Києві

Архів
Новини
Коломойський запропонував відмовитися від МВФ і налагодити відносини з Росією, - NYT 14:33
Не виключаю тиску на свідків, бо розумію, яким чином проводились обшуки, - юристка про справу VAB банку 14:33
У "Слузі народу" вважають, що корупція Павелка повинна коштувати йому місця голови УАФ і стати приводом для жорсткого покарання 14:26
"Газпром" скасував розміщення євробондів через страх перед "Нафтогазом", - росЗМІ 14:10
Нацполіція хоче витратити на нові автомобілі 483 мільйони гривень 14:02
більше новин
Телеведуча Алла Мазур хвора на рак 20:02
"Нафтогаз" збільшив ціну на газ для населення на умовах ПСО на 14,6% на листопад 17:52
ДАБІ видала сертифікати про введення в експлуатацію 2-ї та 3-ї черг німецької компанії Leoni в Коломиї 17:43
Через імпорт електроенергії з Росії обмежили потужність ХАЕС, – Кошарна 16:03
Тариф на електроенергію для населення потрібно підвищувати, - Прокіп 09:15
більше новин
"Нафтогаз" збільшив ціну на газ для населення на умовах ПСО на 14,6% на листопад 17:52
Телеведуча Алла Мазур хвора на рак 20:02
Дружину прокурора ГПУ, підозрювану у вимаганні $30 тис. хабара, відпустили під особисте зобов'язання 18:50
Колишнього заступника Гонтаревої Писарука затримали 23:37
Українців знайшли мертвими в холодильнику в Польщі 17:10
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok