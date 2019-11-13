Рух у Києві від "Золотих воріт" до опери частково перекриють на тиждень

Комунальна корпорація "Київавтодор" вирішила обмежити рух транспорту на вулиці Володимирській від станції метро "Золоті ворота" до Національної опери імені Тараса Шевченка з 13 до 20 листопада.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Київської міської державної адміністрації, передають Українські Новини.

"Київавтодор" зазначає, що обмеження руху вул. Володимирською в обох напрямках пов'язане з ремонтом покриття - бруківки.

Як повідомляли Українські Новини, 11 листопада "Київавтодор" вирішив частково обмежити рух транспорту на Північному мосту у зв'язку з ремонтними роботами.

Також "Київавтодор" хоче побудувати в столиці ще один міст через Дніпро. Також у Києві на ремонт закрили ще один пішохідний міст. Тим часом "Київавтодор" хоче відремонтувати ділянку Столичного шосе майже мільярд гривень.

Раніше Рада вирішила направити гроші від штрафів за порушення закону про автомобілі на дороги, а Президент Володимир Зеленський вирішив перевірити якість доріг і учасників закупівель для ремонту.