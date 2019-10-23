"Киевавтодор" хочет отремонтировать участок Столичного шоссе почти за миллиард гривен

Коммунальная корпорация "Киевавтодор" объявила тендер на капитальный ремонт Столичного шоссе на участке от моста через реку Вита до деформационного шва эстакады на пересечении Столичного шоссе с проспектом Науки в Киеве с ожидаемой стоимостью 980,697 млн гривен.

Об этом свидетельствуют данные аукциона, передают Українські Новини.

Согласно документации, в объем работ по ремонту входит ремонт проезжей части, разметка дороги и прочее.

Срок выполнения ремонта - не более 27 месяцев.

Конечный срок подачи предложений - 21 ноября.

Аукцион назначен на 27 декабря.

Как сообщали Українські Новини, Рада решила направить деньги от штрафов за нарушения закона об автомобилях на дороги. А Зеленский решил проверить качество дорог и участников закупок для ремонта.

Кроме того, Верховная Рада отсрочила введение штрафов за нарушение сроков таможенного режима автомобилями на иностранной регистрации до 20 ноября.

Ранее в Киеве на два месяца ограничили движение по одной из улиц Печерского района.

Также с 1 апреля по 1 ноября Киевгорсовет разрешил движение транспорта на скорости до 80 км/ч на 17 улицах столицы.