Рада решила направить деньги от штрафов за нарушения закона об автомобилях на дороги

Верховная Рада решила направить поступления от административно-хозяйственных штрафов за нарушение законодательства об автомобильном транспорте на финансирование Дорожного фонда после того, как Президент Владимир Зеленский занялся дорогами - решил проверить их качество и участников закупок для ремонта

За приятие законопроекта №1063 за основу и в целом проголосовали 337 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.

В пояснительной записке отмечается, что ранее административно-хозяйственные штрафы за нарушение законодательства об автомобильном транспорте относились к доходам общего фонда Государственного бюджета Украины, то есть целевое использование этих платежей на нужды дорожного хозяйства не определено.

"Закон направлен на создание дополнительных источников финансирования дорожного хозяйства и финансирование мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения путем направления административно-хозяйственных штрафов за нарушение законодательства об автомобильном транспорте в государственный дорожный фонд, созданный в составе специального фонда Государственного бюджета Украины", - говорится в пояснительной записке.

Проектом Закона предлагается внести изменения в Бюджетный кодекс, предусмотрев направления административно-хозяйственных штрафов за нарушения законодательства об автомобильном транспорте, предусмотренные абзацами 14-16 части первой статьи 60 Закона Украины "Об автомобильном транспорте" и административных штрафов за нарушения, предусмотренные ч.2 статьи 122-2 и ч.2 статьи 132-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях, которые являются источниками формирования государственного дорожного фонда, который создан в составе специального фонда Государственного бюджета Украины.

Данный закон вступает в силу на следующий день после его опубликования.

Как сообщали Українські Новини, Верховная Рада отсрочила введение штрафов за нарушение сроков таможенного режима автомобилями на иностранной регистрации до 20 ноября.

Ранее Зеленский с Богданом пришли в комментарии к Иванчуку, когда тот попытался откреститься от публичного обязательства построить дорогу на Ивано-Франковщине.