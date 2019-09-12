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12 сентября 2019, четверг, 12:31 108
Верховная Рада и партии 2019-09-12T16:00:06+03:00
Українські Новини
Рада решила направить деньги от штрафов за нарушения закона об автомобилях на дороги

Рада решила направить деньги от штрафов за нарушения закона об автомобилях на дороги

Ремонт дороги. Фото: pixabay
Ремонт дороги. Фото: pixabay

Верховная Рада решила направить поступления от административно-хозяйственных штрафов за нарушение законодательства об автомобильном транспорте на финансирование Дорожного фонда после того, как Президент Владимир Зеленский занялся дорогами - решил проверить их качество и участников закупок для ремонта.

За приятие законопроекта №1063 за основу и в целом проголосовали 337 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.

В пояснительной записке отмечается, что ранее административно-хозяйственные штрафы за нарушение законодательства об автомобильном транспорте относились к доходам общего фонда Государственного бюджета Украины, то есть целевое использование этих платежей на нужды дорожного хозяйства не определено.

"Закон направлен на создание дополнительных источников финансирования дорожного хозяйства и финансирование мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения путем направления административно-хозяйственных штрафов за нарушение законодательства об автомобильном транспорте в государственный дорожный фонд, созданный в составе специального фонда Государственного бюджета Украины", - говорится в пояснительной записке.

Проектом Закона предлагается внести изменения в Бюджетный кодекс, предусмотрев направления административно-хозяйственных штрафов за нарушения законодательства об автомобильном транспорте, предусмотренные абзацами 14-16 части первой статьи 60 Закона Украины "Об автомобильном транспорте" и административных штрафов за нарушения, предусмотренные ч.2 статьи 122-2 и ч.2 статьи 132-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях, которые являются источниками формирования государственного дорожного фонда, который создан в составе специального фонда Государственного бюджета Украины.

Данный закон вступает в силу на следующий день после его опубликования.

Как сообщали Українські Новини, Верховная Рада отсрочила введение штрафов за нарушение сроков таможенного режима автомобилями на иностранной регистрации до 20 ноября.

Ранее Зеленский с Богданом пришли в комментарии к Иванчуку, когда тот попытался откреститься от публичного обязательства построить дорогу на Ивано-Франковщине.

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