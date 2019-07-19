Зеленский занялся дорогами: решил проверить их качество и участников закупок для ремонта

Президент Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров пересмотреть квалификационные критерии, финансовые и технические требования к участникам публичных закупок при строительстве и ремонте дорог.

Об этом говорится в указе Президента №529/2019 от 19 июля "О некоторых мерах по созданию условий для развития и повышения качества автомобильных дорог", передают Українські Новини.

Согласно тексту указа, Зеленский поручил Кабмину обеспечить до 2020 года пересмотр квалификационных критериев, финансовых и технических требований к участникам публичных закупок при строительстве дорог.

Также он поручил создать условия для использования передовых технологий и материалов в области строительства и реконструкции дорог, обязать заказчиков строительства или ремонта дороги привлекать на конкурсных условиях независимого инженера-консультанта в области дорожного строительства и обеспечить прозрачность планирования и заказа услуг по выполнению данных работ.

Как сообщали Українські Новини,даже Гройсман пожаловался на украинские дороги, хотя раньше их рекламировал.

Зато вот рекламу Гройсмана о строительстве дорог разместили на усеянном ямами асфальте.

Среди достижений у нас так же то, что украинские дороги признали одними из худших в мировом рейтинге Global Competitiveness Index 2017-2018.

Но вот в 2019 на дороги в Украине решили потратить на 28,4% больше.

А еще был случай, когда авто посла Канады в Украине застряло в грязи на Черкащине.

И не только - кортеж Порошенко "скакал" по ухабам разбитых дорог под Львовом.