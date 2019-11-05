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05 ноября 2019, вторник, 14:48 1147
Общество 2019-11-05T14:49:17+02:00
Українські Новини
"Киевавтодор" хочет построить в столице еще один мост через Днепр

"Киевавтодор" хочет построить в столице еще один мост через Днепр

Киев, Мост, Ремонт, Киевавтодор, Южный мост
Мост в Киеве. Фото: Facebook/Киевавтодор
Мост в Киеве. Фото: Facebook/Киевавтодор

Комунальная корпорация "Киевавтодор" заявила, что проблемы с Южным мостом, на котором в сентябре на две недели ограничили движение со стороны улицы Бойчука, может решить только постройка нового моста, сообщает пресс-служба на странице в Facebook.

Недавно на Южном мосту были завершены работы по замене деформационных швов. Как сообщили на предприятии, в течение последних 5-ти лет было заменено 27 швов из 46-ти. 

Однако проблема Южного моста не решена, так как нагрузка на него в несколько раз превышает проектую. 


Специалисты "Киевавтодора" подсчитали, что мост выдерживает нагрузку почти 6 раз больше запланированной – 110 тыс. автомобилей в сутки вместо проектных 18-20 тыс. авто. 

Для того чтобы разгрузить Южный мост, предлагается построить еще один - ниже по течению Днепра. 

Как сообщали Українські Новини, в Киеве ограничат въезд грузового транспорт каждое утро с 07:00 до 10:00 с целью уменьшить уровень загрязнения воздуха. Ранее в Киеве на два месяца ограничили движение по одной из улиц Печерского района. 

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