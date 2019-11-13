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13 ноября 2019, среда, 08:35 397
Общество 2019-11-13T08:35:01+02:00
Українські Новини
На Северном мосту сегодня частично ограничат движение

На Северном мосту сегодня частично ограничат движение

Ограничение движения, Северный мост

Сегодня, 13 ноября, начиная с 8:00 на Северном мосту частично будет ограничено движение транспорта. Завершится ограничения в 17:00, сообщает пресс-служба КГГА

На мосту будут ремонтировать дорогу, а работать будут в направлении Троещины. Данную процедуру планируется завершить до вечерних пиковых транспортных часов для того, чтобы меньше влиять на трафик. 

"В связи с погодными условиями ограничений движения на Северном мосту не было, работы перенесли на 13.11. На Северном мосту частично ограничат движение с 8:00 до 17:00 13 ноября".

Как сообщали Українські Новини, 1 ноября возобновляется ограничение скорости движения транспорта в 50 км/ч на 17 улицах столицы.

Также на ремонт до 2021 года на вход с 8 утра по будням будет закрыта одна из центральных станций метрополитена

А Шулявский мост отремонтируют за миллиард гривен, а не за 830 млн. Ранее проект предусматривал 830,1 млн гривен на реконструкцию моста. После переутверждения проекта его стоимость составит 1 млрд 50 млн гривен, из которых 716,3 млн непосредственно идет на строительные работы.

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