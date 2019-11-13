На Северном мосту сегодня частично ограничат движение

Сегодня, 13 ноября, начиная с 8:00 на Северном мосту частично будет ограничено движение транспорта. Завершится ограничения в 17:00, сообщает пресс-служба КГГА.

На мосту будут ремонтировать дорогу, а работать будут в направлении Троещины. Данную процедуру планируется завершить до вечерних пиковых транспортных часов для того, чтобы меньше влиять на трафик.

"В связи с погодными условиями ограничений движения на Северном мосту не было, работы перенесли на 13.11. На Северном мосту частично ограничат движение с 8:00 до 17:00 13 ноября".

Как сообщали Українські Новини, 1 ноября возобновляется ограничение скорости движения транспорта в 50 км/ч на 17 улицах столицы.

Также на ремонт до 2021 года на вход с 8 утра по будням будет закрыта одна из центральных станций метрополитена.

А Шулявский мост отремонтируют за миллиард гривен, а не за 830 млн. Ранее проект предусматривал 830,1 млн гривен на реконструкцию моста. После переутверждения проекта его стоимость составит 1 млрд 50 млн гривен, из которых 716,3 млн непосредственно идет на строительные работы.