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13 ноября 2019, среда, 12:30 152 Карта
Общество 2019-11-13T12:32:49+02:00
Українські Новини
Погода установила пятый рекорд за месяц: в Киеве зафиксировали самую теплую ночь за 139 лет

Погода установила пятый рекорд за месяц: в Киеве зафиксировали самую теплую ночь за 139 лет

Рекорд, Погода, погода в Киеве, Аномальное потепление
Осень.
Осень.

В то время, как синоптики прогнозируют аномально теплую погоду в Украине до 22 ноября, в Киеве 13 ноября синоптики зафиксировали новый температурный рекорд.

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Срезневского.

Температура в ночь на 13 ноября не опустилась ниже 9,2 градусов по Цельсию, соответственно, предыдущее рекордное значение 1963 года было превышено на 0,9 градусов.

Как сообщали Українські Новини, ученые и экологи бьют тревогу из-за чрезвычайной ситуации с климатом на Земле.

Также синоптики дали прогноз до конца недели. Согласно прогнозу Гидрометцентра, третье "бабье лето" в разгаре: в среду в Украине будет от +1 ночью до +19 днем. Тем временем октябрськая погода побила рекорды тепла почти по всему миру, а синоптики прогнозируют холодную зиму с аномальными морозами и рекордными снегопадами.

Больше новостей о: Рекорд Погода погода в Киеве Аномальное потепление

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