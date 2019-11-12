Гривня різко зміцнилася на міжбанку

У той час як гривня побила світовий рекорд, курс гривні на міжбанківському валютному ринку після того, як зберігся на незмінному рівні в понеділок, у вівторок зміцнився на 8 коп. до 24,42 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

З їхніх слів, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 24,48-24,52 UAH / USD, потім котирування почали знижуватися і досягли рівня 24,45-24,47 UAH / USD, після чого встановилися на рівні 24,41-24, 44 UAH / USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку зміцнився на 11,9% з 27,72 UAH / USD до 24,42 UAH/USD. У 2018 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 1,2% з 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, долар і євро завмерли в обмінниках після тривалого падіння. Також експерти розповіли, чи варто закуповувати валюту.

Тим часом Національний банк знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 12 листопада, на 0,91 коп. до 24,5110 UAH/USD.

Крім того, у жовтні грошова база збільшилася майже на мільярд гривень, а НБУ збільшив купівлю валюти на міжбанку в 2,4 рази.