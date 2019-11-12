В Украину вернулся густой туман: спасатели предупреждают о желтом уровне опасности

Во вторник, 12 ноября, в Украину вернулись густые туманы. Спасатели предупреждают о плохой видимости на дорогах. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.



"По прогнозам Укргидрометцентра, утром 12 ноября в Украине туман, видимость 200-500 м; днем в западных областях порывы ветра 15-20 м / с (И уровень опасности, желтый). По Киеву и Киевской области утром 12 ноября туман, видимость 200-500 м (И уровень опасности, желтый)", - сказано в нем.



Как сообщали Українські Новини, в Украину пришли туманы еще в середине октября. В КГГА опубликовали правила поведения для водителей и пешеходов на время тумана.



Ранее киевский туман добрался до Чернобыльской зоны.

Кроме того, синоптик дала прогноз погоды на неделю и рассказала, что у туманов сейчас "звездный час".



Также из-за скандала о загрязненном воздухе в Украине проведут независимые измерения. В то же время Министерство энергетики и защиты окружающей среды заявило, что уровень загрязнения воздуха в Украине в пределах допустимой нормы.



А Ульяна Супрун рассказала, чем опасно повышение СО в воздухе и как уменьшить риски.