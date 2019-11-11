Зеленский уволил Геруса с должности своего представителя в Кабмине и сразу назначил ему замену

Президент Владимир Зеленский назначил своим представителем в Кабинете Министров бывшего государственного секретаря Министерства экономического развития и торговли Алексея Перевезенцева вместо председателя комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрея Геруса. Об этом говорится в указах №838-839 от 11 ноября, передают Українськi Новини. "Назначить Перевезенцева Алексея Юрьевича Представителем Президента Украины в Кабинете Министров Украины (вне штата)", - сказано в указе. Другим указом Зеленский уволил Геруса с занимаемой должности. 22 мая Зеленский назначил Геруса своим представителем в Кабинете Министров. Как сообщали Українськi Новини, экс-депутат и лидера Радикальной партии Олег Ляшко устроил драку с Герусом в Борисполе, защищая бизнес Ахметова. Полиция открыла дело по факту драки Ляшко с Герусом. Также Герус считает, что невозможно отказаться от поставки энергоносителей из России. Ляшко в свою очередь заявил, что побить Геруса захочет каждый, когда получит новые платежки за коммуналку.