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11 ноября 2019, понедельник, 10:22 56
Президент 2019-11-11T10:23:26+02:00
Українські Новини
Зеленский уволил Геруса с должности своего представителя в Кабмине и сразу назначил ему замену

Зеленский уволил Геруса с должности своего представителя в Кабмине и сразу назначил ему замену

Представитель президента, Президент Украины, Указ Президента, Андрей Герус, Владимир Зеленский, Алексей Перевезенцев
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента Украины
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента Украины

Президент Владимир Зеленский назначил своим представителем в Кабинете Министров бывшего государственного секретаря Министерства экономического развития и торговли Алексея Перевезенцева вместо председателя комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрея Геруса.

Об этом говорится в указах №838-839 от 11 ноября, передают Українськi Новини.

"Назначить Перевезенцева Алексея Юрьевича Представителем Президента Украины в Кабинете Министров Украины (вне штата)", - сказано в указе.

Другим указом Зеленский уволил Геруса с занимаемой должности. 22 мая Зеленский назначил Геруса своим представителем в Кабинете Министров.

Как сообщали Українськi Новини, экс-депутат и лидера Радикальной партии Олег Ляшко устроил драку с Герусом в Борисполе, защищая бизнес Ахметова. Полиция открыла дело по факту драки Ляшко с Герусом. Также Герус считает, что невозможно отказаться от поставки энергоносителей из России. Ляшко в свою очередь заявил, что побить Геруса захочет каждый, когда получит новые платежки за коммуналку.

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