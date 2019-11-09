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09 ноября 2019, суббота, 23:25 68
Верховная Рада и партии 2019-11-09T23:39:11+02:00
Українські Новини
Ляшко требует начать процедуру импичмента Зеленского за ограничение свободы слова

Ляшко требует начать процедуру импичмента Зеленского за ограничение свободы слова

Импичмент, Инициация процедуры импичмента, Олег Ляшко, Владимир Зеленский

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко записал видеообращение к украинцам, в котором раскритиковал поручение Владимира Зеленского Кабмину разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады закон о требованиях и стандартах к новостям и требует от парламентской оппозиции немедленно инициировать процедуру импичмента Президента за его действия.

Соответствующее видео Ляшко выложил у себя на Youtube-канале. 

Политик считает эту ​​инициативу Зеленского неконституционным наступлением на свободу слова и очередным шагом к узурпации власти.

"Перед тем, как Зеленский требовал бы разработать стандарты к новостям, пусть разработал бы стандарты к своим дебильных шуток, которые унижают Украину и каждого украинца. Поэтому я призываю парламентскую оппозицию, если она есть, немедленно, на следующей неделе начать процедуру импичмента Президента Зеленского и устранения его с президентского поста за неконституционные действия, узурпации власти, наступление на свободу слова и наступление на независимое правосудие", - сказал Ляшко.

Также политик сообщил, что планирует обратиться в Верховный суд с иском о признании неконституционным законопроект Владимира Зеленского. "Я лично уже дал поручение подготовить иск и мы немедленно обратимся в суд, где обжалуем неконституционный указ Зеленского. Я очень надеюсь, что в Украине найдутся судьи, если не в административных, то в Верховном суде, которые признают неконституционным этот указ. И это будет основанием для начала процедуры импичмента Президента ", - считает политик.

Напомним, на парламентских слушаниях по безопасности журналистов, которые не проводились более 10 лет, в Раде собрались 600 журналистов. Зеленский, Генпрокуратура и СБУ журналистов проигнорировали. К ним вышел министр Бородянский и, глядя в глаза, начал угрожать тюрьмой. Он хочет ввести уголовную ответственность за якобы манипуляции в СМИ. Кто будет определять "манипуляции", не уточняется. Это хамское выступление вызвало волну возмущения. Центральным на слушаниях стало выступление председателя Союза журналистов, который раскритиковал инициативу власти. А министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский назвал поручение Президента Владимира Зеленского Кабинету Министров до 31 декабря 2019 года внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект по урегулированию деятельности медиа в соответствии с требованиями и стандартами к новостям терминологическим недоразумением.

Тем временем полиция открыла дело по факту драки Ляшко с Герусом.

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