Ляшко требует начать процедуру импичмента Зеленского за ограничение свободы слова

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко записал видеообращение к украинцам, в котором раскритиковал поручение Владимира Зеленского Кабмину разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады закон о требованиях и стандартах к новостям и требует от парламентской оппозиции немедленно инициировать процедуру импичмента Президента за его действия.

Соответствующее видео Ляшко выложил у себя на Youtube-канале.

Политик считает эту ​​инициативу Зеленского неконституционным наступлением на свободу слова и очередным шагом к узурпации власти.

"Перед тем, как Зеленский требовал бы разработать стандарты к новостям, пусть разработал бы стандарты к своим дебильных шуток, которые унижают Украину и каждого украинца. Поэтому я призываю парламентскую оппозицию, если она есть, немедленно, на следующей неделе начать процедуру импичмента Президента Зеленского и устранения его с президентского поста за неконституционные действия, узурпации власти, наступление на свободу слова и наступление на независимое правосудие", - сказал Ляшко.

Также политик сообщил, что планирует обратиться в Верховный суд с иском о признании неконституционным законопроект Владимира Зеленского. "Я лично уже дал поручение подготовить иск и мы немедленно обратимся в суд, где обжалуем неконституционный указ Зеленского. Я очень надеюсь, что в Украине найдутся судьи, если не в административных, то в Верховном суде, которые признают неконституционным этот указ. И это будет основанием для начала процедуры импичмента Президента ", - считает политик.

Напомним, на парламентских слушаниях по безопасности журналистов, которые не проводились более 10 лет, в Раде собрались 600 журналистов. Зеленский, Генпрокуратура и СБУ журналистов проигнорировали. К ним вышел министр Бородянский и, глядя в глаза, начал угрожать тюрьмой. Он хочет ввести уголовную ответственность за якобы манипуляции в СМИ. Кто будет определять "манипуляции", не уточняется. Это хамское выступление вызвало волну возмущения. Центральным на слушаниях стало выступление председателя Союза журналистов, который раскритиковал инициативу власти. А министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский назвал поручение Президента Владимира Зеленского Кабинету Министров до 31 декабря 2019 года внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект по урегулированию деятельности медиа в соответствии с требованиями и стандартами к новостям терминологическим недоразумением.

Тем временем полиция открыла дело по факту драки Ляшко с Герусом.