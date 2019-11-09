Ляшко вимагає розпочати процедуру імпічменту Зеленського за обмеження свободи слова

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко записав відеозвернення до українців, в якому розкритикував доручення Володимира Зеленського Кабміну розробити і внести на розгляд Верховної Ради закон про вимоги та стандарти до новин і вимагає від парламентської опозиції негайно ініціювати процедуру імпічменту Президента за його дії.

Відповідне відео Ляшко виклав на Youtube-каналі.

Політик вважає цю ініціативу Зеленського неконституційним наступом на свободу слова і черговим кроком до узурпації влади.

"Перед тим, як Зеленський вимагав би розробити стандарти до новин, нехай розробив би стандарти до своїх дебільних жартів, які принижують Україну і кожного українця. Тому я закликаю парламентську опозицію, якщо вона є, негайно, наступного тижня почати процедуру імпічменту Президента Зеленського та усунення його з президентського поста за неконституційні дії, узурпацію влади, наступ на свободу слова і наступ на незалежне правосуддя", - сказав Ляшко.

Також політик повідомив, що планує звернутися до Верховного суду з позовом про визнання неконституційним законопроекту Володимира Зеленського. "Я особисто вже дав доручення підготувати позов і ми негайно звернемося в суд, де оскаржимо неконституційний указ Зеленського. Я дуже сподіваюся, що в Україні знайдуться судді, якщо не адміністративних, то у Верховному суді, які визнають неконституційним цей указ. І це буде підставою для початку процедури імпічменту Президента", - вважає політик.

Нагадаємо, на парламентських слуханнях з безпеки журналістів, які не проводилися понад 10 років, у Раді зібралися 600 журналістів. Зеленский Генпрокуратура і СБУ журналістів проігнорували. До них вийшов міністр Бородянський і, дивлячись в очі, почав погрожувати в'язницею. Він хоче ввести кримінальну відповідальність за нібито маніпуляції в ЗМІ. Хто буде визначати "маніпуляції", не уточнюється. Це хамське виступ викликав хвилю обурення. Центральним на слуханнях стало виступ голови Спілки журналістів, який розкритикував ініціативу влади. А міністр культури, молоді і спорту Володимир Бородянський назвав доручення Президента Володимира Зеленського Кабінету Міністрів до 31 грудня 2019 року внести на розгляд Верховної Ради законопроект щодо врегулювання діяльності медіа у відповідності з вимогами і стандартами новинам термінологічним непорозумінням.

Тим часом поліція відкрила справу за фактом бійки Ляшка з Герусом.