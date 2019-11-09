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09 листопада 2019, субота, 23:25 11
Верховна Рада і партії 2019-11-10T01:15:01+02:00
Українські Новини
Ляшко вимагає розпочати процедуру імпічменту Зеленського за обмеження свободи слова

Ляшко вимагає розпочати процедуру імпічменту Зеленського за обмеження свободи слова

Олег Ляшко, Володимир Зеленський, Імпічмент, Ініціація процедури імпічменту

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко записав відеозвернення до українців, в якому розкритикував доручення Володимира Зеленського Кабміну розробити і внести на розгляд Верховної Ради закон про вимоги та стандарти до новин і вимагає від парламентської опозиції негайно ініціювати процедуру імпічменту Президента за його дії.

Відповідне відео Ляшко виклав на Youtube-каналі.

Політик вважає цю ініціативу Зеленського неконституційним наступом на свободу слова і черговим кроком до узурпації влади.

"Перед тим, як Зеленський вимагав би розробити стандарти до новин, нехай розробив би стандарти до своїх дебільних жартів, які принижують Україну і кожного українця. Тому я закликаю парламентську опозицію, якщо вона є, негайно, наступного тижня почати процедуру імпічменту Президента Зеленського та усунення його з президентського поста за неконституційні дії, узурпацію влади, наступ на свободу слова і наступ на незалежне правосуддя", - сказав Ляшко.

Також політик повідомив, що планує звернутися до Верховного суду з позовом про визнання неконституційним законопроекту Володимира Зеленського. "Я особисто вже дав доручення підготувати позов і ми негайно звернемося в суд, де оскаржимо неконституційний указ Зеленського. Я дуже сподіваюся, що в Україні знайдуться судді, якщо не адміністративних, то у Верховному суді, які визнають неконституційним цей указ. І це буде підставою для початку процедури імпічменту Президента", - вважає політик.

Нагадаємо, на парламентських слуханнях з безпеки журналістів, які не проводилися понад 10 років, у Раді зібралися 600 журналістів. Зеленский Генпрокуратура і СБУ журналістів проігнорували. До них вийшов міністр Бородянський і, дивлячись в очі, почав погрожувати в'язницею. Він хоче ввести кримінальну відповідальність за нібито маніпуляції в ЗМІ. Хто буде визначати "маніпуляції", не уточнюється. Це хамське виступ викликав хвилю обурення. Центральним на слуханнях стало виступ голови Спілки журналістів, який розкритикував ініціативу влади. А міністр культури, молоді і спорту Володимир Бородянський назвав доручення Президента Володимира Зеленського Кабінету Міністрів до 31 грудня 2019 року внести на розгляд Верховної Ради законопроект щодо врегулювання діяльності медіа у відповідності з вимогами і стандартами новинам термінологічним непорозумінням.

Тим часом поліція відкрила справу за фактом бійки Ляшка з Герусом.

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