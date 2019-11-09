Бородянский сдал назад: передумал вводить стандарты новостей, хотя указ Зеленского не отменил

После того, как инициатива Зеленского разработать законопроект вызвала шквал критики ведущих медийщиков Украины, министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский назвал поручение Президента Владимира Зеленского Кабинету Министров до 31 декабря 2019 года внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект по урегулированию деятельности медиа в соответствии с требованиями и стандартами к новостям терминологическим недоразумением.

Об этом он написал в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Уважаемые журналисты! Вас правильно обеспокоило и возмутило наличие в указе Президента слов об установлении "требований и стандартов новостей". Это терминологическое недоразумение, которое возникало из-за ложного применения термина "стандарты новостей" в документах ТКТС. Мы не собирались и не собираемся регулировать стандарты новостей. Это право - исключительно профессионального сообщества", - написал министр.

Министр добавил, что в планах ввести понятия "опасная информация", "дезинформация", "недостоверная информация".

"Что очень важно в условиях информационной войны с РФ и возможным финансированием некоторых СМИ страной агрессором. Введение определений характера информации, как новостная, развлекательная, юмористическая и т. п. вместе с возможным обязательством обозначать распространяемый контент в соответствии с тем видом контента, к которому относится информация. Это является частью надлежащего информирования граждан и реализацией их права на информацию", - добавил он.

Бородянский напомнил, что в странах с устоявшимися демократиями, где существует журналистское самоуправление и саморегулирование медиа, вопрос стандартов решен кодексами профессиональной этики и стандартами, за неукоснительным соблюдением которых следит профессиональное сообщество.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский поручил написать законопроект о работе медиа, несмотря на критику этой идеи журналистами.

Ранее в своем выступлении с парламентской трибуны председатель парламентского Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко заявил о планах принять новый закон, который введет дополнительные ограничения для СМИ и принцип "финансового fair play".

В то же время, на парламентских слушаниях по безопасности журналистов, которые не проводились более 10 лет, в Раде собрались 600 журналистов. Зеленский, Генпрокуратура и СБУ журналистов проигнорировали. К ним вышел министр Бородянский и, глядя в глаза, начал угрожать тюрьмой. Он хочет ввести уголовную ответственность за якобы манипуляции в СМИ. Кто будет определять "манипуляции", не уточняется. Это хамское выступление вызвало волну возмущения. Центральным на слушаниях стало выступление председателя Союза журналистов, который раскритиковал инициативу власти.