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09 ноября 2019, суббота, 12:49 173
СМИ 2019-11-09T13:28:10+02:00
Українські Новини
Зеленский поручил написать законопроект о работе медиа, несмотря на критику этой идеи журналистами

Зеленский поручил написать законопроект о работе медиа, несмотря на критику этой идеи журналистами

Кабмин, СМИ, Законопроект, Фейк, Фейковые новости, Владимир Зеленский
Фейк. Фото: shutterstock.com
Фейк. Фото: shutterstock.com

Президент Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров до 31 декабря 2019 года внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект по урегулированию деятельности медиа в соответствии с требованиями и стандартами к новостям, несмотря на то, что эта инициатива ранее вызвала шквал критики со стороны журналистов. 

Об этом говорится в указе № 837 от 8 ноября, передают Українськi Новини.

Зеленский поручил Камину разработать и внести в Раду законопроекты: по урегулированию деятельности медиа в Украине, предусмотрев, в частности, положения о требованиях и стандартах новостей, механизмах предотвращения распространения недостоверной, искаженной информации, ее опровержения, запрета физическим и юридическим лицам государства-агрессора владеть или финансировать медиа в Украине, а также предусмотреть усиление ответственности за нарушение законодательства об информации.

Также Президент поручил до 2020 года внести в Раду законопроект о дальнейшем развитии национальной кинематографии, а также обеспечении надлежащей подготовки к участию в летних XXXII Олимпийских и XVI Паралимпийских играх в Токио (Япония) в 2020 году.

Кроме того, Зеленский поручил Кабмину до 31 декабря 2020 года разработать и внести в парламент проект Жилищного кодекса, проект закона "О стимулировании развития регионов" (новая редакция); проект закона "О местном самоуправлении в Украине" (новая редакция).

Помимо того, Президент поручил Кабмину до 31 марта 2020 года разработать и внести на рассмотрение Рады законопроект о создании в системе Министерства обороны военной полиции как правоохранительного органа.

Как сообщали Українськi Новини, ранее в своем выступлении с парламентской трибуны председатель парламентского Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко заявил о планах принять новый закон, который введет дополнительные ограничения для СМИ и принцип "финансового fair play".

В то же время, на парламентских слушаниях по безопасности журналистов, которые не проводились более 10 лет, в Раде собрались 600 журналистов. Зеленский, Генпрокуратура и СБУ журналистов проигнорировали. К ним вышел министр Бородянский и, глядя в глаза, начал угрожать тюрьмой. Он хочет ввести уголовную ответственность за якобы манипуляции в СМИ. Кто будет определять "манипуляции", не уточняется. Это хамское выступление вызвало волну возмущения. Центральным на слушаниях стало выступление председателя Союза журналистов, который раскритиковал инициативу власти.


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