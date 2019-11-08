Завтра начнется разведение войск возле Петровского, — ОБСЕ

Разведение войск около Петровского в Донецкой области начнется в 12:00 9 ноября.

Об этом говорится заявлении специального представителя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в трехсторонней контактной группе Мартина Сайдика, передают Українськi Новини.

"Трехсторонняя контактная группа с участием представителей определенных районов Донецкой и Луганской областей Украины согласовала дату и время начала возобновления вывода сил и техники из зоны разъединения Петровского. Вывод сил и техники начнется в субботу, 9 ноября 2019 года, в 12:00 по киевскому времени", - говорится в заявлении, размещенном на сайте организации.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский заявил, что ТГК договорилась о разведении войск в районе Золотого и Петровского. В Генштабе заявили, что после разведения войск в Золотом обстрелов не было.

Также послы иностранных государств посетили район разведения сил у Петровского и Золотого.

Ранее Зеленский ожидал начала разведение войск у Петровского на Донбассе 4 ноября.