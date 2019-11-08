подписаться на рассылку
24.35 24.65
26.85 27.35
˟
08 ноября 2019, пятница, 12:35 407
Силовые структуры 2019-11-08T12:37:00+02:00
Українські Новини
Завтра начнется разведение войск возле Петровского, — ОБСЕ

Завтра начнется разведение войск возле Петровского, — ОБСЕ

ОБСЕ, Украино-российские отношения, война на Донбассе, разведение сил, Разведение войск

Разведение войск около Петровского в Донецкой области начнется в 12:00 9 ноября.

Об этом говорится заявлении специального представителя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в трехсторонней контактной группе Мартина Сайдика, передают Українськi Новини.

"Трехсторонняя контактная группа с участием представителей определенных районов Донецкой и Луганской областей Украины согласовала дату и время начала возобновления вывода сил и техники из зоны разъединения Петровского. Вывод сил и техники начнется в субботу, 9 ноября 2019 года, в 12:00 по киевскому времени", - говорится в заявлении, размещенном на сайте организации.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский заявил, что ТГК договорилась о разведении войск в районе Золотого и Петровского. В Генштабе заявили, что после разведения войск в Золотом обстрелов не было.

Также послы иностранных государств посетили район разведения сил у Петровского и Золотого.

Ранее Зеленский ожидал начала разведение войск у Петровского на Донбассе 4 ноября.

Больше новостей о: ОБСЕ Украино-российские отношения война на Донбассе разведение сил Разведение войск

Архив
Новости
От +4 ночью до +22 днем: выходные в Украине начнутся теплой дождливой погодой 13:15 Карта
Европейские адвокатские ассоциации намерены внедрить у себя модель обучения украинских адвокатов, - НААУ 13:11
ЦИК закупил 18 автомобилей Toyota у фирмы экс-регионала 12:56
Зеленский уволил замглавы СБУ Пояркова и Дублика и назначил Горбенко 12:50
Заключение КС о конституционности отмены монополии адвокатов - имеет политический окрас, - Ставнийчук 12:42
больше новостей
Кому пересчитают пенсии, а кто останется без прибавки в декабре: полный список 05:58
Гривна окрепла по НБУ: официальный курс валют в четверг 05:55
Норвегия и Британия убрали навигационные карты России касательно вод Украины со своих каталогов 15:05
Подрыв авто на Житомирской трассе. Фото: полиция
В Киеве из-за смертельного подрыва авто объявлен план "Перехват": первые подробности 23:52
Выравнивание тарифов на электроэнергию для населения повысит конкуренцию и позволит снизить цену, – эксперт 14:59
больше новостей
Кому пересчитают пенсии, а кто останется без прибавки в декабре: полный список 05:58
У Ахметова предлагают увеличить на 90% стоимость электроэнергии для населения 10:22
Прокурором Волынской области назначен кум заместителя Рябошапки 16:28
Драка Геруса и Ляшко. Скриншот: Ukranews.com/YouTube
Ляшко устроил драку с Герусом в Борисполе, защищая бизнес Ахметова 21:15
Электроэнергия из России вытеснила украинский атом, – "Энергоатом" 15:41
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok