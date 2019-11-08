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08 ноября 2019, пятница, 10:55 196
Кабмин 2019-11-08T11:07:26+02:00
Українські Новини
Дубилет просит предоставить ему госохрану

Дубилет просит предоставить ему госохрану

Кабмин, Госохрана, министр Кабинета министров, Дмитрий Дубилет
Дмитрий Дубилет. Фото: Facebook/Дмитрий Дубилет
Дмитрий Дубилет. Фото: Facebook/Дмитрий Дубилет

Министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет, который выступает за размещение всех министерств в здании правительства, просит Управление государственной охраны предоставить ему охрану.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Я обратился сегодня в Управление Государственной охраны с просьбой выделить мне охрану", - написал он.

Дубилет объясняет это тем, что начал курировать проект по борьбе с теневым алкоголем, в результате реализации которого можно увеличить поступления в государственный бюджет на 5-10 млрд гривен в год, и проведение конкурсов на государственные топ-должности.

Министр дал понять, что возможны попытки оказания на него давления. "Мы сейчас делаем перезагрузку власти по всем государственным органам, предприятиям, учреждениям. Почему-то некоторые стороны считают, что у меня или моих коллег могут быть рычаги влияния на конкурсную комиссию", - подчеркнул он.

Дубилет также выразил надежду, что этот шаг временный.

Как сообщали Українськi Новини, 29 августа Верховная Рада назначила министром Кабмина экс-зампреда правления национализированного Приватбанка Дмитрия Дубилета. Это назначение он назвал как одно из самых сложных решений в его жизни.

В то же время, Дубилет строит две квартиры и имеет 300 тыс. евро на счету в Риге. Также чиновник утроил свою первую зарплату премией и "надбавкой за интенсивность труда".

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