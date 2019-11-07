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07 ноября 2019, четверг, 12:17 346
Силовые структуры 2019-11-07T12:17:33+02:00
Українські Новини
Жизни и здоровью Пашинского угрожает опасность, - ГБР

Жизни и здоровью Пашинского угрожает опасность, - ГБР

Суд, Сергей Пашинский, ГБР
Сергей Пашинский.
Сергей Пашинский.

Государственное бюро расследований заявляет, что жизни и здоровью бывшего депутата Верховной Рады Сергея Пашинского ("Народный фронт"), которому "светит" три новых подозрения, угрожает опасность.

Об этом сообщил судья Святошинского районного суда Киева Сергей Дячук, передают Українськi Новини.

Он отметил, что в четверг Пашинский должен был быть допрошен как свидетель в деле о расстреле активистов Евромайдана.

ГБР отказалось разрешить доставку экс-депутата, который также является подозреваемым в уголовном производстве, которое расследует бюро.

"Нас информирует ГБР, что сторона обвинения считает невозможным доставить подозреваемого Пашинского в помещение Святошинского районного суда Киева для допроса последнего в качестве свидетеля в связи с тем, что жизни и здоровью Пашинского угрожает опасность, а потому перемещение подозреваемого являет небезопасным", - огласил судья позицию ГБР.

Он также отметил, что допрос Пашинского по видеосвязи на данный момент невозможен, так как необходимое оборудование поломалось. В связи со сложившейся ситуацией допрос экс-депутата перенесен на 21 ноября - День Достоинства и Свободы (дата начала Евромайдана). Суд также подчеркнул, что стадия допроса свидетелей близится к завершению.

Как сообщали Українськi Новини, 12 октября защита Пашинского обжаловала его арест. 15 октября Пашинский встретил свой день рождения в СИЗО.

7 октября Печерский районный суд Киева арестовал Пашинского.

Таким образом, суд в полной мере удовлетворяет ходатайства Государственного бюро расследований об аресте Пашинского и отказывается от его защиты в соответствии с различными мерами пресечения.

Ранее ГБР сообщало о подозрении по делу о гражданине Вячеслава Химикуса.

Досудебным расследованием установлено, что 31 декабря 2016 года в Киевской области состоялся словесный конфликт между экс-депутатом и гражданином Химикусом. Пистолет достал собственное зарегистрированное огнестрельное оружие (пистолет марки Glock 19) и выстрелил мужчине в левую ногу.

Гражданин получил телесные повреждения в виде огнестрельного осколочного перелома бедренной кости левой ноги. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, нанесение телесных повреждений являются тяжкими.

Тем временем, Парубий и Турчинов просят отдать Пашинского им на поруки.

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