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07 ноября 2019, четверг, 11:14 97
Финансы 2019-11-07T11:15:02+02:00
Українські Новини
Курс валют: доллар и евро продолжили "крутое пике"

Курс валют: доллар и евро продолжили "крутое пике"

Курс валют, курс доллара, Курс евро

В четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 6 ноября на 8,69 коп. до 24,7745 UAH/USD, курс покупки понизился на 11,75 коп. до 24,4555 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро понизился на 12,89 коп. до 27,0039 UAH/EUR, курс продажи понизился на 11,95 коп. до 27,5145 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

  Доллар США Евро 10 российских рублей
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Средний 24,4555 24,7745 27,0039 27,5145 3,49 3,97
Максимальный 24,6000 25,3000 27,2000 28,2000 3,80 5,00
Минимальный 24,0000 24,6400 26,0000 27,3000 2,50 3,80

Как сообщали Українські Новини, гривна резко подорожала на межбанке. Также эксперты дали прогноз курса доллара. Кроме того, НБУ разрешил физлицам покупать валюту и банковские металлы без ограничений, а Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) улучшил прогноз роста ВВП Украины в 2019 году с 2,5% до 3,3% и ожидает роста на 3,5% в 2020 году.

Тем временем, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 7 ноября, на 6,19 коп. до 24,6576 UAH/USD.

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