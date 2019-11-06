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06 ноября 2019, среда, 20:42 51
Президент 2019-11-06T20:46:18+02:00
Українські Новини
Зеленский оконфузился, трижды назвав "Укроборонпром" концертом

Зеленский оконфузился, трижды назвав "Укроборонпром" концертом

Концерн, Укроборонпром, Президент Украины, Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский трижды назвал государственный концерн "Укроборонпром" концертом. Соответствующие оговорки от него прозвучали в Харькове во время брифинга, посвященному предприятиям концерна, а видео с конфузом опубликовали "Буквы".

Согласно происходящему на девятисекундном ролике, Зеленский несколько раз путается в словах, и, хотя Президент читает с листочка, упрямо называет концерт "Укроборонпром" концертом.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский допустил ошибку в указе в собственной фамилии в подписи под указом. Также пресс-служба Зеленского перепутала Латвию с Литвой. После этого Зеленский подарил атлас сотруднику Офиса Президента.

Кроме того, у Зеленского перепутали пол премьера Индии.

Ранее президентский сайт Зеленского назвал Торонто столицей Канады, а Геращенко сама оконфузилась, когда хотела посмеяться над конфузом Зеленского.

До этого бывший Президент Петр Порошенко "похоронил" политика Тараса Черновола и поздравил Александра Усика с победой Александра Гвоздика.

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