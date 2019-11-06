Зеленский оконфузился, трижды назвав "Укроборонпром" концертом

Президент Украины Владимир Зеленский трижды назвал государственный концерн "Укроборонпром" концертом. Соответствующие оговорки от него прозвучали в Харькове во время брифинга, посвященному предприятиям концерна, а видео с конфузом опубликовали "Буквы".

Согласно происходящему на девятисекундном ролике, Зеленский несколько раз путается в словах, и, хотя Президент читает с листочка, упрямо называет концерт "Укроборонпром" концертом.

https://www.youtube.com/watch?v=JpDb4indb-8" frameborder="0" allowfullscreen>

Как сообщали Українські Новини, Зеленский допустил ошибку в указе в собственной фамилии в подписи под указом. Также пресс-служба Зеленского перепутала Латвию с Литвой. После этого Зеленский подарил атлас сотруднику Офиса Президента.

Кроме того, у Зеленского перепутали пол премьера Индии.

Ранее президентский сайт Зеленского назвал Торонто столицей Канады, а Геращенко сама оконфузилась, когда хотела посмеяться над конфузом Зеленского.

До этого бывший Президент Петр Порошенко "похоронил" политика Тараса Черновола и поздравил Александра Усика с победой Александра Гвоздика.