У Зеленского снова оконфузились, перепутав пол премьера Индии

В пресс-службе Президента Владимира Зеленского допустили ошибку в тексте о поздравлении главой государства премьер-министра Индии Нарендра Моди. Пост размещен в Facebook команды Зеленского.

Так, в сообщении говорится о том, что Зеленский поздравил премьер-министра Индии Нарендра Моди с днем рождения.

"Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Премьер-министром Республики Индия Нарендрой Моди. Поздравил ее с победой на парламентских выборах и переизбранием на должность Премьер-министра Индии", - говорится в сообщении.

В сообщении касательно премьер-министра Индии Нарендро Моди фигурирует фраза "ее". Однако Нарендро Моди является мужчиной.

Нарендра Моди. Фото: Википедия

По состоянию на 5 августа ошибка в тексте была исправлена на верный вариант, но сохранилась в истории изменений записи.

Скриншот: Фейсбук/Команда Зеленского

Как сообщали Українські Новини, президентский сайт Зеленского оконфузился - назвал Торонто столицей Канады.

Также Зеленский оконфузился - допустил ошибку в указе в собственной фамилии.