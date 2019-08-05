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05 августа 2019, понедельник, 20:24 129
Президент 2019-08-05T21:39:00+03:00
Українські Новини
У Зеленского снова оконфузились, перепутав пол премьера Индии

У Зеленского снова оконфузились, перепутав пол премьера Индии

Владимир Зеленский. Фото: сайт Президента Украины
Владимир Зеленский. Фото: сайт Президента Украины

В пресс-службе Президента Владимира Зеленского допустили ошибку в тексте о поздравлении главой государства премьер-министра Индии Нарендра Моди. Пост размещен в Facebook команды Зеленского.

Так, в сообщении говорится о том, что Зеленский поздравил премьер-министра Индии Нарендра Моди с днем рождения.

"Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Премьер-министром Республики Индия Нарендрой Моди. Поздравил ее с победой на парламентских выборах и переизбранием на должность Премьер-министра Индии", - говорится в сообщении.

В сообщении касательно премьер-министра Индии Нарендро Моди фигурирует фраза "ее". Однако Нарендро Моди является мужчиной.

Нарендра Моди. Фото: ВикипедияНарендра Моди. Фото: Википедия

По состоянию на 5 августа ошибка в тексте была исправлена на верный вариант, но сохранилась в истории изменений записи.

Скриншот: Фейсбук/Команда ЗеленскогоСкриншот: Фейсбук/Команда Зеленского

Как сообщали Українські Новини, президентский сайт Зеленского оконфузился - назвал Торонто столицей Канады.

Также Зеленский оконфузился - допустил ошибку в указе в собственной фамилии.

Больше новостей о: Пресс-служба Конфуз Владимир Зеленский

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