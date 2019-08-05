У Зеленского снова оконфузились, перепутав пол премьера Индии

В пресс-службе Президента Владимира Зеленского допустили ошибку в тексте о поздравлении главой государства премьер-министра Индии Нарендра Моди. Пост размещен в Facebook команды Зеленского.\r\nТак, в сообщении говорится о том, что Зеленский поздравил премьер-министра Индии Нарендра Моди с днем рождения.\r\n"Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Премьер-министром Республики Индия Нарендрой Моди. Поздравил ее с победой на парламентских выборах и переизбранием на должность Премьер-министра Индии", - говорится в сообщении.\r\nВ сообщении касательно премьер-министра Индии Нарендро Моди фигурирует фраза "ее". Однако Нарендро Моди является мужчиной.\r\nНарендра Моди. Фото: Википедия\r\nПо состоянию на 5 августа ошибка в тексте была исправлена на верный вариант, но сохранилась в истории изменений записи.\r\nСкриншот: Фейсбук\/Команда Зеленского\r\nКак сообщали Українські Новини, президентский сайт Зеленского оконфузился - назвал Торонто столицей Канады.\r\nТакже Зеленский оконфузился - допустил ошибку в указе в собственной фамилии.