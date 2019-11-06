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06 листопада 2019, середа, 20:42 20
Президент 2019-11-06T20:48:31+02:00
Українські Новини
Зеленський оконфузився, тричі назвавши "Укроборонпром" концертом

Зеленський оконфузився, тричі назвавши "Укроборонпром" концертом

Концерн, Укроборонпром, Президент України, Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський тричі назвав державний концерн "Укроборонпром" концертом. Відповідні обмовки від нього пролунали в Харкові під час брифінгу, присвяченому підприємствам концерну, а відео з конфузом опублікували "Буквы".

Згідно з тим, що відбувається на девятисекундному ролику, Зеленський кілька разів плутається в словах, і, хоча Президент читає з листочка, вперто називає концерт "Укроборонпром" концертом.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський допустив помилку в указі у власному прізвищі в підписі під указом. Також прес-служба Зеленського переплутала Латвію з Литвою. Після цього Зеленський подарував атлас співробітникові Офісу Президента.

Крім того, у Зеленського переплутали стать прем'єра Індії.

Раніше президентський сайт Зеленського назвав Торонто столицею Канади, а Геращенко сама оконфузилася, коли хотіла посміятися над конфузом Зеленського.

До цього колишній Президент Петро Порошенко "поховав" політика Тараса Чорновола і привітав Олександра Усика з перемогою Олександра Гвоздика.

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