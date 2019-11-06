Зеленський оконфузився, тричі назвавши "Укроборонпром" концертом

Президент України Володимир Зеленський тричі назвав державний концерн "Укроборонпром" концертом. Відповідні обмовки від нього пролунали в Харкові під час брифінгу, присвяченому підприємствам концерну, а відео з конфузом опублікували "Буквы".

Згідно з тим, що відбувається на девятисекундному ролику, Зеленський кілька разів плутається в словах, і, хоча Президент читає з листочка, вперто називає концерт "Укроборонпром" концертом.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський допустив помилку в указі у власному прізвищі в підписі під указом. Також прес-служба Зеленського переплутала Латвію з Литвою. Після цього Зеленський подарував атлас співробітникові Офісу Президента.

Крім того, у Зеленського переплутали стать прем'єра Індії.

Раніше президентський сайт Зеленського назвав Торонто столицею Канади, а Геращенко сама оконфузилася, коли хотіла посміятися над конфузом Зеленського.

До цього колишній Президент Петро Порошенко "поховав" політика Тараса Чорновола і привітав Олександра Усика з перемогою Олександра Гвоздика.