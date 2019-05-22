Зеленский оконфузился - допустил ошибку в указе в собственной фамилии

Президент Украины Владимир Зеленский в указе №315 от 22 мая об отмене назначения Елены Зеркаль заместителем главы Администрации Президента сделал ошибку в своей фамилии.\r\nОб этом сообщил журналист Українських Новин Олег Черныш на своей странице в соцсети Facebook.\r\nТак, вместо мягкого знака после после буквы "с" в украинской версии фамилии Зеленский - Зеленський - Президент написал букву "б".\r\nСкриншот: Олег Черныш\/Facebook\r\n"Или Зеленский так спешил уволить Зеркаль, что неправильно свою фамилию написал, или коварный Порох отключил автоисправление в Word в компах АП перед уходом", - написал журналист по поводу ошибки Президента.\r\n\r\nПо состоянию на 11:40 ошибка в указе исправлена.\r\nКак сообщали Українські Новини, Порошенко "похоронил" Тараса Черновола и поздравил Усика с победой Гвоздика.\r\nРанее "Слуга народа" трижды оконфузился в международных вопросах.