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22.05.19 11:00 Брифинг: "Негативное освещение и игнорирование реформ - избирательная технология"

22 мая 2019, среда, 11:47 6770 Документ
Президент 2019-05-22T11:53:51+03:00
Українські Новини
Зеленский оконфузился - допустил ошибку в указе в собственной фамилии

Зеленский оконфузился - допустил ошибку в указе в собственной фамилии

Владимир Зеленский. Скриншот:
Владимир Зеленский. Скриншот: "112.ua"

Президент Украины Владимир Зеленский в указе №315 от 22 мая об отмене назначения Елены Зеркаль заместителем главы Администрации Президента сделал ошибку в своей фамилии.

Об этом сообщил журналист Українських Новин Олег Черныш на своей странице в соцсети Facebook.

Так, вместо мягкого знака после после буквы "с" в украинской версии фамилии Зеленский - Зеленський - Президент написал букву "б".

Скриншот: Олег Черныш/FacebookСкриншот: Олег Черныш/Facebook

"Или Зеленский так спешил уволить Зеркаль, что неправильно свою фамилию написал, или коварный Порох отключил автоисправление в Word в компах АП перед уходом", - написал журналист по поводу ошибки Президента.

По состоянию на 11:40 ошибка в указе исправлена.

Как сообщали Українські Новини, Порошенко "похоронил" Тараса Черновола и поздравил Усика с победой Гвоздика.

Ранее "Слуга народа" трижды оконфузился в международных вопросах.

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