Зеленский оконфузился - допустил ошибку в указе в собственной фамилии

Президент Украины Владимир Зеленский в указе №315 от 22 мая об отмене назначения Елены Зеркаль заместителем главы Администрации Президента сделал ошибку в своей фамилии.

Об этом сообщил журналист Українських Новин Олег Черныш на своей странице в соцсети Facebook.

Так, вместо мягкого знака после после буквы "с" в украинской версии фамилии Зеленский - Зеленський - Президент написал букву "б".

Скриншот: Олег Черныш/Facebook

"Или Зеленский так спешил уволить Зеркаль, что неправильно свою фамилию написал, или коварный Порох отключил автоисправление в Word в компах АП перед уходом", - написал журналист по поводу ошибки Президента.

По состоянию на 11:40 ошибка в указе исправлена.

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