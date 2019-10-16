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16 октября 2019, среда, 23:51 65
Президент 2019-10-16T23:59:22+03:00
Українські Новини
Пресс-служба Зеленского в очередной раз оконфузилась, перепутав Латвию с Литвой

Пресс-служба Зеленского в очередной раз оконфузилась, перепутав Латвию с Литвой

Зеленский в Латвии. Фото: ОПУ
Зеленский в Латвии. Фото: ОПУ

Пресс-служба Офиса Президента оконфузилась, перепутав Латвию с Литвой. На опубликованный пост о визите Зеленского в Латвию, а также его историю его изменений обратили внимание пользователи социальной сети Facebook.

В соцсети жестко раскритиковали такую невнимательность пресс-службы, в частности пресс-секретаря Зеленского Юлии Мендель, которая уже не раз попадала в скандальные истории.

Скриншот: facebook.com/romanvkulykСкриншот: facebook.com/romanvkulyk

"Литва-Латвия - и подумаешь, разницы то, приколупались к Офису президента оторванные от корыта коррупционеры :D. Будто нам нужно еще одно подтверждение, что там вагон некомпетентных, а Юлия Мендель просто никакущий, непрофессиональный пресс-секретарь - не только с проблемами определения частного пространства. Ничего нового. Просто очень диджитализованная пресс-служба", - прокомментировал Роман Кулик.

"Последний пост на странице Офиса Президента —> "история правок" —> испанский стыд. "А как будет правильно – Иран или Ирак?" - написал Юрий Гудименко.

Также Катерина Кистол отметила, что пост с неправильно указной страной висел не менее 10 минут.

Как сообщали Українські Новини, ранее на сайте Зеленского назвал Торонто столицей Канады. Кроме того, Зеленский допустил ошибку в собственной фамилии в одном из указов. 

Также в пресс-службе Президента Владимира Зеленского допустили ошибку в тексте о поздравлении главой государства премьер-министра Индии Нарендра Моди.

 

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