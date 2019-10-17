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17 октября 2019, четверг, 11:25 3041
Президент 2019-10-17T11:40:45+03:00
Українські Новини
Зеленский подарил сотруднику Офиса Президента атлас после конфуза с Латвией и Литвой

Зеленский подарил сотруднику Офиса Президента атлас после конфуза с Латвией и Литвой

Владимир Зеленский и Президент Латвии Эгилс Левитс Фото: https://www.president.gov.ua/
Владимир Зеленский и Президент Латвии Эгилс Левитс Фото: https://www.president.gov.ua/

После того как Офис Президента перепутал Латвию с Литвой SMM-специалист получил взыскание и географический атлас в подарок.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Вчера в посте на аккаунте Офиса Президента Украины в соцсетях была допущена ошибка в написании названия страны, в которую глава государства осуществлял официальный визит. Ошибку сразу же исправили. Специалист по работе в соцсетях, который допустил эту ошибку, получил взыскание и географический атлас в подарок. Просим прощения у читателей аккаунта", - написал он.

16 октября Зеленский посетил Латвию, однако в фотоотчете Офиса Президента в соцсетях было указано, что Зеленский посетил Литву.

Как сообщали Українськi Новини, отметим, что причины выговора Зеленским Тимошенко Офис Президента раскрывать не спешит.

Ранее Офис Президента перепутал столицу Канады.

Тогда еще вице-спикер Верховной Рады и уполномоченный экс-Президента Петра Порошенко по Донбассу Ирина Геращенко посмеялась над конфузом Зеленского, но при этом сама оконфузилась с мировыми столицами.

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