Зеленский подарил сотруднику Офиса Президента атлас после конфуза с Латвией и Литвой

После того как Офис Президента перепутал Латвию с Литвой SMM-специалист получил взыскание и географический атлас в подарок.\r\nОб этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.\r\n"Вчера в посте на аккаунте Офиса Президента Украины в соцсетях была допущена ошибка в написании названия страны, в которую глава государства осуществлял официальный визит. Ошибку сразу же исправили. Специалист по работе в соцсетях, который допустил эту ошибку, получил взыскание и географический атлас в подарок. Просим прощения у читателей аккаунта", - написал он.\r\n16 октября Зеленский посетил Латвию, однако в фотоотчете Офиса Президента в соцсетях было указано, что Зеленский посетил Литву.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українськi Новини, отметим, что причины выговора Зеленским Тимошенко Офис Президента раскрывать не спешит.\r\nРанее Офис Президента перепутал столицу Канады.\r\nТогда еще вице-спикер Верховной Рады и уполномоченный экс-Президента Петра Порошенко по Донбассу Ирина Геращенко посмеялась над конфузом Зеленского, но при этом сама оконфузилась с мировыми столицами.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n