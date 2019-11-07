Переяславский педуниверситет гордится встречей со Стерненко и не считает его убийцей

В администрации Переяслав-Хмельницкого государственного педагогического университета имени Григория Сковороды (ПХГПУ, г. Переяслав, Киевская область) заявили, что гордятся встречей студентов и преподователей высшего учебного заведения с праворадикалом и националистом Сергеем Стерненко, обвиняемом в убийстве человека и нанесении умышленных телесных повреждений в Одессе, и не считают его убийцей.

Об этом говорится в ответе на запрос Українських Новин.

"Вместе с тем, считаем нужным сообщить, что в указанную дату в 12:00 в конфернц-зале имени Василия Сухомлинского происходила беседа (встреча) с Сергеем Стерненко - украинским общественным деятелем, руководителем НОО "Неравнодушные", бывшим членом провода и главой одесского областного отделения "Правого сектора", активным участником Революции Достоинства, одним из основателей "Народной люстрации", - сказано в ответе.

Сергей Стерненко в Переяславском педуниверситете. Фото: facebook.com/pereiaslavuniversity

Администрация педуниверситета сообщила, что встреча была организована в рамках постоянно действующего партнерского проекта "Открытый университет", в организации которого в равной степени, участвуют Научное сообщество студентов, аспирантов, докторантов и молодых ученых университета, отдел образовательного менеджмента и профориентационной деятельности университета, ОО "Переяславское сокровище", библиотека университета, политологическая инициатива "Политические студии", полиграфия "Калина Print", гостинный дом "Покровский" и другие организации, которые, в свою очередь, имеют право на инициирование подобных встреч с тем или иным лицом.

Сергей Стерненко в Переяславском педуниверситете. Фото: facebook.com/pereiaslavuniversity

"Сообщаем, что проведение мероприятий в рамках формата партнерского проекта "Открытый университет" не нуждается и не получает никаких разрешений на проведение встреч в рамках формата. ... Ответственность за подбор и приглашение гостей несут организаторы. Считаем необходимым отметить, что запрашиваемое Вами лицо (Стерненко), было приглашено как украинский общественный деятель, руководитель НОО "Неравнодушные", бывший член провода и руководитель одесского областного отделения "Правого сектора", активный участник Революции Достоинства, один из основателей "Народной люстрации" для проведения лекции на тему "Украина 2020. Новые вызовы", в ходе которой участники собрания говорили с гостем об информационной безопасности, нашем будущем как страны и влиянии гражданского сектора на повестку дня в стране", - уточнили в ответе.

Также в своем ответе администрация ПХГПУ уточнила, что "... Нам известно, что на Стерненко С.В. было совершено 3 заказных нападения в начале 2018 года, 2 из которых квалифицированы как покушение на умышленное убийство. В производствах по каждому из этих нападений Стерненко С.В. является потерпевшим. Также нам известно, что во время третьего нападения, имевшего место в г. Одессе 24 мая 2018 года в результате необходимой обороны со стороны Стерненко один из исполнителей покушения на него погиб, то есть наступление смерти произошло в результате правомерных действий, предусмотренных ч. 5 ст. 36 Уголовного кодекса Украины".

Кроме того, педагоги-наставники подчеркнули, что "...по состоянию на 04.11.2019 нам известно, что Стернеко С.В. не имеет статуса подозреваемого или обвиняемого в производствах по нападениям на него. Также Стерненко не был осужден и нет ни одного обвинительного приговора в отношении него. Соответственно, нет правовых оснований считать, что Стерненко С.В. является убийцей, то есть лицом, совершившим убийство".

Отдельно следует подчеркнуть примечательную деталь, что все официальные должностные лица Переяслав-Хмельницкого государственного педагогического университета имени Григория Сковороды (ПХГПУ) постарались максимально дистанцироваться от данной темы - никто не решился подписать ответ на информационный запрос информационного агентства "Українські Новини". Также показательно, что ответ администрации ПХГПУ был предоставлен даже не на официальном бланке этого высшего учебного заведения.

30 октября ПХГПУ организовал лекцию-встречу Стерненко со студентами и преподователями высшего учебного заведения. О данном мероприятии было опубликовано сообщение на официальной странице педуниверситета в социальной сети Facebook.

"В ходе беседы под названием "Украина 2020. Новые вызовы" "сковородиновцы" поговорили с Сергеем (Стерненко) об информационной безопасности, нашем будущее как страны и влияние гражданского сектора на повестку дня в стране. После окончания лекции Сергей еще около часа отвечал на интересные и содержательные, и, порой, острые вопросы студентов и преподавателей. По завершении встречи гость прогулялся по университету и даже не отказал себе в удовольствии полакомиться фаст-фудом в одного из студенческих буфетов. Уверены, эта встреча мотивировала Вас (участников) на новые свершения в общественном пространстве ради счастливого будущего нашей страны", - говорится в сообщении в Facebook.

В тот же день, 30 октября, Служба безопасности Украины сообщила, что расследует "дело Стерненко" как убийство им человека и нанесение умышленных телесных повреждений средней тяжести. Расследование проводится по ч. 1 ст. 122 и ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

28 сентября депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский (фракция "Слуга народа") опубликовал текст сообщения о подозрении, подготовленного Национальной полицией Украины, из которого следует, что Стерненко зарезал двух людей преднамеренно, не имея реальных угроз для своей жизни.

В сообщении о подозрении указано: "Стерненко С.В. не смог справиться с нервным напряжением и без каких-либо реальных угроз для своей жизни и здоровья, умышленно, понимая возможные последствия от применения ножа в виде причинения смертельных ранений, допуская наступления каких-либо последствий, в том числе и причинение смерти, воспользовавшись фактором внезапного нападения, нанес удар лезвием ножа сначала Исайкулу А.А. в область живота, а затем Кузнецову И.В.".

Ранее сообщалось, что Стерненко был причастен к торговле наркотиками, запугивал артистов и активно сотрудничал с СБУ в свою бытность руководителя одесского "Правого сектора" и позже.

Как сообщали Українськi Новини, 4 октября Генеральная прокуратура передала в Службу безопасности Украины уголовное производство против Стерненко. СБУ не сообщала Стерненко о подозрении.

Ранее во фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Украины объяснили, почему убийцу-радикала Стерненко вывел из-под подозрения генеральный прокурор Руслан Рябошапка.

22 сентября вдова Ивана Кузнецова, которого убил Стерненко в Одессе, попросила Президента Владимира Зеленского и генпрокурора Рябошапка принять ее.

Вечером 24 мая 2018 года Стерненко заявил о нападении на него 2 неизвестных молодых людей в Одессе. Одного Стерненко убил, второму, также получившему ранения, удалось сбежать. Свои комментарии о событии на фоне умирающего человека Стерненко зафиксировал на видеозаписи и опубликовал в соцсети Facebook.