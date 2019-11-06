Зеленский не требовал привлечь к уголовной ответственности Порошенко, Пашинского и Гладковского, - Рябошапка

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка, за выражение недоверия которому "Слуга народа" собирает подписи, отрицает совещание у Президента Владимира Зеленского с требованием привлечь к уголовной ответственности бывшего Президента Петра Порошенко, бывшего депутата Верховной Рады Сергея Пашинского ("Народный фронт") и бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского.

Об этом он сообщил в интервью изданию LB.ua, передают Українськi Новини.

"Совещания у нас происходят время от времени... Но нам не ставят задачи, надо "догнать" Гладковского, Пашинского или Порошенко", - сказал он.

Рябошапка заявил, что не было никаких совещаний у Президента, где бы говорили, что есть фамилии или кейсы, которые нужно расследовать.

Как сообщали Українськi Новини, Рябошапка также рассказал, что прокуроры не хотели расследовать дело Гандзюк.

Также Рябошапка уверен, что Гладковский не скроется от правоохранительных органов в случае внесения залога. 17 октября НАБУ задержало Гладковского. Ранее НАБУ и САП просили суд арестовать Гладковского с залогом 100 миллионов гривен.