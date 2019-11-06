Рябошапка рассказал, что прокуроры не хотели расследовать дело Гандзюк

Чтобы получить результат в расследовании по делу херсонской активистки Екатерины Гандзюк, нужно "очень много сделать". Об этом в интервью LB.ua, опубликованном 5 ноября, заявил генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка.

На вопрос: "Считаете ли вы, что со стороны прокуроров, занимавшихся делом Гандзюк, был саботаж? Если да, то будут определенные последствия?" – Рябошапка ответил: "Я не буду прямо отвечать на этот вопрос".

"Скажу лишь, что мы поменяли группу прокуроров. В этом деле есть огромная проблема. Его не хотели расследовать. На это есть ряд разных причин. Я об этом не могу публично говорить. Надо очень много сделать, чтобы был результат", – добавил он.

Ранее за убийство активистки Гандзюк суд приговорил к 3-6,5 годам тюрьмы 5 экс-участников АТО. А еще одного подозреваемого в деле об убийстве Гандзюк ищут СБУ и Интерпол.

31 июля 2018 года в центре Херсона Гандзюк облили серной кислотой. Позже правоохранители установили пятерых человек, причастных к совершению преступления. Среди них - организатор, пособники, исполнитель и водитель. Спустя несколько месяцев борьбы, 4 ноября 2018 года активистка умерла в больнице от полученных ран.