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  • Рябошапка рассказал, что прокуроры не хотели расследовать дело Гандзюк
06 ноября 2019, среда, 08:10 1109
Политика 2019-11-06T08:11:00+02:00
Українські Новини
Рябошапка рассказал, что прокуроры не хотели расследовать дело Гандзюк

Рябошапка рассказал, что прокуроры не хотели расследовать дело Гандзюк

Руслан Рябошапка, Убийство Катерины Гандзюк, Екатерина Гандзюк

Чтобы получить результат в расследовании по делу херсонской активистки Екатерины Гандзюк, нужно "очень много сделать". Об этом в интервью LB.ua, опубликованном 5 ноября, заявил генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка.

На вопрос: "Считаете ли вы, что со стороны прокуроров, занимавшихся делом Гандзюк, был саботаж? Если да, то будут определенные последствия?" – Рябошапка ответил: "Я не буду прямо отвечать на этот вопрос".

"Скажу лишь, что мы поменяли группу прокуроров. В этом деле есть огромная проблема. Его не хотели расследовать. На это есть ряд разных причин. Я об этом не могу публично говорить. Надо очень много сделать, чтобы был результат", – добавил он.

Ранее за убийство активистки Гандзюк суд приговорил к 3-6,5 годам тюрьмы 5 экс-участников АТО. А еще одного подозреваемого в деле об убийстве Гандзюк ищут СБУ и Интерпол

31 июля 2018 года в центре Херсона Гандзюк облили серной кислотой. Позже правоохранители установили пятерых человек, причастных к совершению преступления. Среди них - организатор, пособники, исполнитель и водитель. Спустя несколько месяцев борьбы, 4 ноября 2018 года активистка умерла в больнице от полученных ран.

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