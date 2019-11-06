Зеленський не вимагав притягнути до кримінальної відповідальності Порошенка, Пашинського і Гладковського, - Рябошапка

Зеленський не вимагав притягнути до кримінальної відповідальності Порошенка, Пашинського і Гладковського, - Ря

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка, за висловлення недовіри якому "Слуга народу" збирає підписи, заперечує нараду у Президента Володимира Зеленського з вимогою притягнути до кримінальної відповідальності колишнього Президента Петра Порошенка, колишнього депутата Верховної Ради Сергія Пашинського ("Народний фронт") і колишнього першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони Олега Гладковського.

Про це він повідомив в інтерв'ю виданню LB.ua, передають Українські Новини.

"Наради у нас відбуваються час від часу... Але нам не ставлять завдання, треба "наздогнати" Гладковського, Пашинського або Порошенка", - сказав він.

Рябошапка заявив, що не було жодних нарад у Президента, де б говорили, що є прізвища або кейси, які потрібно розслідувати.

Як повідомляли Українські Новини, Рябошапка також розповів, що прокурори не хотіли розслідувати справу Гандзюк.

Також Рябошапка впевнений, що Гладковський не сховається від правоохоронних органів в разі внесення застави. 17 жовтня НАБУ затримало Гладковського. Раніше НАБУ і САП просили суд заарештувати Гладковського із заставою 100 мільйонів гривень.