Кабмин одобрил проект госбюджета-2020 ко второму чтению

После того, как 18 октября Верховная Рада приняла госбюджет-2020 в первом чтении, Кабинет Министров одобрил проект государственного бюджета на 2020 год ко второму чтению на внеочередном заседании правительства.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина, передают Українськi Новини.

"Сегодня (3 ноября) мы приняли проект бюджета-2020 ко второму чтению, обработав выводы Верховной Рады. Учитывая решение СНБО (Совет национальной безопасности и обороны) и комиссии по распределению средств на инвестпроекты, бюджет принят с доработкой. Мы завершим и быстрее передадим документ в Верховную Раду", - отметила министр финансов Оксана Маркарова.

Также Маркарова подчеркнула, что после передачи проекта в Раду, люди смогут с ним ознакомиться.

Как сообщали Українськi Новини, Президент Владимир Зеленский поручил Министерству финансов при подготовке проекта государственного бюджета на 2020 год сократить расходы на содержание чиновников на 10%.

Напомним, Гончарук ожидает от легализации игорного бизнеса прибыль более двух млрд гривен в бюджет.

Также возвращение в госсобственность "Укртелекома" нивелирует результаты приватизации 2020, ведь инвестору из госбюджета придется выплатить почти весь объем средств, который планируется получить от продажи объектов следующего года.

Тем временем, СНБО принял предложения к проекту госбюджета на 2020 год относительно финансирования нацбезопасности и обороны.