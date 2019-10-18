Рада приняла госбюджет-2020 в первом чтении

Верховная Рада приняла в целом выводы и предложения к проекту закона о государственном бюджете на 2020 год, что означает принятие госбюджета в первом чтении.

За принятие в целом проекта постановления №2000-п проголосовали 255 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

После принятия в целом данного документа проект закона о госбюджете-2020 считается принятым в первом чтении.

Согласно Бюджетному кодексу и регламенту Верховной Рады, проект госбюджета на следующий год в первом чтении должен быть принят до 20 октября.

После этого Кабинет Министров с участием парламентского бюджетного комитета должен в 14-дневный срок, но не позднее 3 ноября, подать парламенту обновленный проект с учетом его бюджетных выводов со сравнительной таблицей с пояснениями о причинах отказа от отдельных предложений парламента.

15 сентября Кабмин внес в парламент проект госбюджета на 2020 год, согласно которому доходы определяются на уровне 1 079,487 млрд гривен (доходы общего фонда – 962,747 млрд гривен, спецфонда – 116,740 млрд гривен), а расходы - 1 170,003 млрд гривен (общего фонда – 1 044,356 млрд гривен, спецфонда – 125,646 млрд гривен).

Предельный объем дефицита госбюджета на следующий год планируется установить на уровне 95,131 млрд гривен (общего фонда – 73,236 млрд гривен, спецфонда – 21,894 млрд гривен).

Предлагается определить на конец следующего года предельный размер госдолга в сумме 2 127,687 млрд гривен и предельный размер гарантированного долга - 388,630 млрд гривен.

Основой для расчета показателей проекта государственного бюджета на 2020 год был избран сценарий макроэкономического прогноза №1, который предусматривает рост реального ВВП на 3,3%, увеличение номинального ВВП до 4 551,7 млрд гривен.

Ожидается, что инфляция (декабрь к декабрю предыдущего года) составит 6%, индекс цен производителей (декабрь к декабрю) – 8,4%.

При этом Минэкономики обновило макропрогноз показателей на следующий год, согласно которому ВВП прогнозируется на уровне 3,7% вместо 3,3%.

Как сообщали Українські Новини, Пристайко предлагал отдать треть бюджета на армию, забрав деньги из пенсий и зарплат.

Ранее Кабмин хотел выделить на перепись населения более 3 млрд гривен.