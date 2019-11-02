Совет национальной безопасности и обороны принял предложения к проекту государственного бюджета на 2020 год относительно финансирования нацбезопасности и обороны.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СНБО, передают Українськi Новини.

"Совет национальной безопасности и обороны Украины на заседании в субботу принял решение о предложениях к проекту Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" по статьям, связанным с обеспечением национальной безопасности и обороны Украины", - сказано в нем.

Подробности предложений СНБО не сообщаются.

Как сообщали Українськi Новини, Президент Владимир Зеленский поручил Министерству финансов при подготовке проекта государственного бюджета на 2020 год сократить расходы на содержание чиновников на 10%.

Напомним, Гончарук ожидает от легализации игорного бизнеса прибыль более двух млрд гривен в бюджет.

Также возвращение в госсобственность "Укртелекома" нивелирует результаты приватизации 2020, ведь инвестору из госбюджета придется выплатить почти весь объем средств, который планируется получить от продажи объектов следующего года.