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  • Бюджет 2020: СНБО приняли предложения касательно финансирования обороны Украины
02 ноября 2019, суббота, 18:02 536
Экономика 2019-11-02T18:04:03+02:00
Українські Новини
Бюджет 2020: СНБО приняли предложения касательно финансирования обороны Украины

Бюджет 2020: СНБО приняли предложения касательно финансирования обороны Украины

Бюджет, СНБО, Оборона, Нацбезопасность, Госбюджет-2020
Бюджет
Бюджет

Совет национальной безопасности и обороны принял предложения к проекту государственного бюджета на 2020 год относительно финансирования нацбезопасности и обороны.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СНБО, передают Українськi Новини.

"Совет национальной безопасности и обороны Украины на заседании в субботу принял решение о предложениях к проекту Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" по статьям, связанным с обеспечением национальной безопасности и обороны Украины", - сказано в нем.

Подробности предложений СНБО не сообщаются.

Как сообщали Українськi Новини, Президент Владимир Зеленский поручил Министерству финансов при подготовке проекта государственного бюджета на 2020 год сократить расходы на содержание чиновников на 10%.

Напомним, Гончарук ожидает от легализации игорного бизнеса прибыль более двух млрд гривен в бюджет.

Также возвращение в госсобственность "Укртелекома" нивелирует результаты приватизации 2020, ведь инвестору из госбюджета придется выплатить почти весь объем средств, который планируется получить от продажи объектов следующего года.

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