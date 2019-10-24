подписаться на рассылку
24.7 25.1
27.35 27.95
˟
  • Новости
  • Экономика
  • Реприватизация "Укртелекома" сведет на нет результаты приватизации 2020, - политолог
24 октября 2019, четверг, 12:21 1439
Экономика 2019-10-24T12:21:02+03:00
Українські Новини
Реприватизация "Укртелекома" сведет на нет результаты приватизации 2020, - политолог

Реприватизация "Укртелекома" сведет на нет результаты приватизации 2020, - политолог

Бюджет, Приватизация, Укртелеком, Кабинет Министров Украины, Николай Давидюк

Возвращение в госсобственность "Укртелекома" нивелирует результаты приватизации 2020, ведь инвестору из госбюджета придется выплатить почти весь объем средств, который планируется получить от продажи объектов следующего года. Об этом написал политолог Николай Давидюк в блоге на Korrespondent.net.

Политолог считает реприватизацию "Укртелекома" комбинацией, благодаря которой инвестор хочет избавиться от бесперспективного актива и вернуть потраченные на него средства. Он также отметил, что в настоящее время эта компания не интересна инвесторам и продать ее второй раз будет трудно.

"Больше похоже на комбинацию, когда олигархи пытаются избавиться от своих купленных ранее активов и пытаются сейчас получить средства из государственного бюджета, а это опять же дополнительных 10 млрд из украинского бюджета. Опять же так, не без выгоды политиков и чиновников. Интерес которых всегда закладывается. Причем, жадность последних слепо не замечает, что при продаже Укртелекома пришелся на период пика рынка телекоммуникаций, а возвращение - приходится на дно, когда оценки такого рода компаний снизились. Что в результате будущих и возможных судебных тяжб, может стоить бюджету еще и разницы в оценке компаний", - написал Давидюк.

Он обратил внимание на то, что в случае реприватизации государству придется вернуть из бюджета за "Укртелеком" как минимум 10 млрд грн., И это полностью нивелирует результат новой приватизации, которую намерены провести в следующем году и планируют получить от продажи госпредприятий 13 млрд грн.

"Для понимания суммы возврата Кабмин запланировал приватизацию в размере 13 млрд, на которые планируют выставить 3 тыс. предприятий. Что собственно правильно, с точки зрения государственного управления и уничтожения коррупционных дыр. Но возвращение "Укртелекома" будет стоить минимум 10 млрд. Что сводит на нет все потуги от самой приватизации", - отметил Давидюк.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что ситуация вокруг "Укртелекома", по которому Фонд государственного имущества сделал несколько неосторожных заявлений о возможной реприватизации предприятия, является негативным сигналом для инвесторов. А политолог Владимир Фесенко заявил, что игры с реприватизацией принесут Украине убытки и ударят по инвестиционному имиджу. И спрогнозировал, что о планах успешного проведения приватизации в следующем году можно будет забыть, поскольку ни один иностранный инвестор не придет в страну, где проводят реприватизации.

Больше новостей о: Бюджет Приватизация Укртелеком Кабинет Министров Украины Николай Давидюк

Архив
Новости
Суд назначил психологическую экспертизу экс-министру энергетики Насалику 13:01 Обновляется
Более 50% украинцев считают массовый выезд граждан за границу наибольшей угрозой, - опрос 12:57
Ткаченко создает депутатские объединения "Новый Киев" в Киевсовете и в Верховной Раде 12:48
Мендель за спиной Зеленского на интервью выглядывала из-за стены и махала руками 12:45
Законопроект об изменениях на рынке электроэнергии отменяет енергореформу, - энергетическая ассоциация 12:41
больше новостей
Завтра украинцы начнут немного мерзнуть: прогноз погоды на среду 14:21 Карта
Депутат Бужанский рассказал о крупном скандале внутри "Слуги народа" 10:11
Депутатам "Слуги народа" раздавали взятки в $30 тысяч за коррупционную схему Яценко, - Кошкина 08:19
Полиция эвакуировала 500 человек из-за сообщений о минировании ж/д-вокзала во Львове 10:05
Выходные в 2020: Кабмин определит, сколько рабочих и праздничных дней будет в 2020 году 10:37
больше новостей
"Нефтегаз" будет поставлять газ производителям тепла в "Л/ДНР" без учета задолженности за газ 16:14
Бойко назвал преступлением перед народом открытие рынка земли без референдума 16:27
Украина должна обязательно выплачивать пенсии своим гражданам, которые живут на временно неподконтрольной территории, - Сивохо 18:53
Новым замминистра по развитию общин назначат уволенного экс-главу ГАСК, находящегося под следствием, - СМИ 17:12
Депутатам "Слуги народа" раздавали взятки в $30 тысяч за коррупционную схему Яценко, - Кошкина 08:19
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok