Реприватизация "Укртелекома" сведет на нет результаты приватизации 2020, - политолог

Возвращение в госсобственность "Укртелекома" нивелирует результаты приватизации 2020, ведь инвестору из госбюджета придется выплатить почти весь объем средств, который планируется получить от продажи объектов следующего года. Об этом написал политолог Николай Давидюк в блоге на Korrespondent.net.

Политолог считает реприватизацию "Укртелекома" комбинацией, благодаря которой инвестор хочет избавиться от бесперспективного актива и вернуть потраченные на него средства. Он также отметил, что в настоящее время эта компания не интересна инвесторам и продать ее второй раз будет трудно.

"Больше похоже на комбинацию, когда олигархи пытаются избавиться от своих купленных ранее активов и пытаются сейчас получить средства из государственного бюджета, а это опять же дополнительных 10 млрд из украинского бюджета. Опять же так, не без выгоды политиков и чиновников. Интерес которых всегда закладывается. Причем, жадность последних слепо не замечает, что при продаже Укртелекома пришелся на период пика рынка телекоммуникаций, а возвращение - приходится на дно, когда оценки такого рода компаний снизились. Что в результате будущих и возможных судебных тяжб, может стоить бюджету еще и разницы в оценке компаний", - написал Давидюк.

Он обратил внимание на то, что в случае реприватизации государству придется вернуть из бюджета за "Укртелеком" как минимум 10 млрд грн., И это полностью нивелирует результат новой приватизации, которую намерены провести в следующем году и планируют получить от продажи госпредприятий 13 млрд грн.

"Для понимания суммы возврата Кабмин запланировал приватизацию в размере 13 млрд, на которые планируют выставить 3 тыс. предприятий. Что собственно правильно, с точки зрения государственного управления и уничтожения коррупционных дыр. Но возвращение "Укртелекома" будет стоить минимум 10 млрд. Что сводит на нет все потуги от самой приватизации", - отметил Давидюк.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что ситуация вокруг "Укртелекома", по которому Фонд государственного имущества сделал несколько неосторожных заявлений о возможной реприватизации предприятия, является негативным сигналом для инвесторов. А политолог Владимир Фесенко заявил, что игры с реприватизацией принесут Украине убытки и ударят по инвестиционному имиджу. И спрогнозировал, что о планах успешного проведения приватизации в следующем году можно будет забыть, поскольку ни один иностранный инвестор не придет в страну, где проводят реприватизации.