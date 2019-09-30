Гончарук ожидает от легализации игорного бизнеса более двух млрд гривен прибыли в бюджет

Премьер-министр Алексей Гончарук допускает поступление 2-2,5 млрд гривен в госбюджет от легализации игорного бизнеса.\r\nОб этом он сообщил на брифинге, передают Українські Новини. \r\n"Мы рассчитываем, что около 2-2,5 млрд гривен за счет легализации бизнеса мы получим", - сказал премьер.\r\nОн добавил, что легализация данного вида бизнеса позволит получить до 1% дополнительного роста экономики.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nВ то же время Гончарук добавил, что нелегальный игорный бизнес оказывает негативное влияние на продуктивность труда зависимых людей, а также негативно влияет на конкуренцию в других отраслях.\r\nКак сообщали Українські Новини, Кабинет Министров предлагает Верховной Раде легализировать игорный бизнес. Законопроектом предусматривается, что азартные игры будут проводиться исключительно на территории отелей и на игорном оборудовании с использованием программного обеспечения, которое соответствует международным стандартам. \r\nРанее Зеленский поручил Кабмину внести до октября законопроект о легализации игорного бизнеса.