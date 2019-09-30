Гончарук ожидает от легализации игорного бизнеса более двух млрд гривен прибыли в бюджет

Премьер-министр Алексей Гончарук допускает поступление 2-2,5 млрд гривен в госбюджет от легализации игорного бизнеса.

Об этом он сообщил на брифинге, передают Українські Новини.

"Мы рассчитываем, что около 2-2,5 млрд гривен за счет легализации бизнеса мы получим", - сказал премьер.

Он добавил, что легализация данного вида бизнеса позволит получить до 1% дополнительного роста экономики.

В то же время Гончарук добавил, что нелегальный игорный бизнес оказывает негативное влияние на продуктивность труда зависимых людей, а также негативно влияет на конкуренцию в других отраслях.

Как сообщали Українські Новини, Кабинет Министров предлагает Верховной Раде легализировать игорный бизнес. Законопроектом предусматривается, что азартные игры будут проводиться исключительно на территории отелей и на игорном оборудовании с использованием программного обеспечения, которое соответствует международным стандартам.

Ранее Зеленский поручил Кабмину внести до октября законопроект о легализации игорного бизнеса.