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30 сентября 2019, понедельник, 14:15 152
Кабмин 2019-09-30T14:22:02+03:00
Українські Новини
Гончарук ожидает от легализации игорного бизнеса более двух млрд гривен прибыли в бюджет

Гончарук ожидает от легализации игорного бизнеса более двух млрд гривен прибыли в бюджет

Алексей Гончарук. Фото: kmu.gov.ua
Алексей Гончарук. Фото: kmu.gov.ua

Премьер-министр Алексей Гончарук допускает поступление 2-2,5 млрд гривен в госбюджет от легализации игорного бизнеса.

Об этом он сообщил на брифинге, передают Українські Новини.  

"Мы рассчитываем, что около 2-2,5 млрд гривен за счет легализации бизнеса мы получим", - сказал премьер.

Он добавил, что легализация данного вида бизнеса позволит получить до 1% дополнительного роста экономики.

В то же время Гончарук добавил, что нелегальный игорный бизнес оказывает негативное влияние на продуктивность труда зависимых людей, а также негативно влияет на конкуренцию в других отраслях.

Как сообщали Українські Новини, Кабинет Министров предлагает Верховной Раде легализировать игорный бизнес. Законопроектом предусматривается, что азартные игры будут проводиться исключительно на территории отелей и на игорном оборудовании с использованием программного обеспечения, которое соответствует международным стандартам. 

Ранее Зеленский поручил Кабмину внести до октября законопроект о легализации игорного бизнеса.  

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